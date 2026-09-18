El Hospital Universitario Quirónsalud advierte de la importancia de diagnosticar a tiempo el alzhéimer

Equipo de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha puesto el foco en la importancia del diagnóstico precoz del alzhéimer, el acompañamiento a las familias y en un enfoque multidisciplinar de la enfermedad mediante un programa de actividades impulsado por el Servicio de Neurología. Entre ellas destacan las sesiones informativas dirigidas a familiares de pacientes con deterioro cognitivo o demencia, que comenzarán el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Alzhéimer.

Estos encuentros han sido concebidos para ofrecer herramientas prácticas, resolver dudas y proporcionar apoyo a quienes desempeñan un papel fundamental en el cuidado de las personas afectadas.

El alzhéimer continúa siendo uno de los principales retos sanitarios debido al envejecimiento de la población. En España, se estima que alrededor de 800.000 personas padecen esta enfermedad y muchas otras permanecen sin diagnosticar en fases iniciales. "Por estos motivos, es importante fomentar la detección precoz y sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de demencia, ya que un diagnóstico temprano es fundamental para poder ofrecer un abanico más amplio de opciones terapéuticas y una mejor planificación asistencial", ha señalado la doctora Belén Sánchez, jefa del Servicio de Neurología.

Se recomienda consultar al especialista cuando aparecen problemas de memoria persistentes o se observan cambios en el comportamiento o en las capacidades habituales de la persona. "Por ejemplo, repetir varias veces la misma pregunta, olvidar conversaciones recientes, perderse en lugares conocidos, no tener interés por actividades que antes gustaban o tener dificultades en las tareas habituales son motivos de alerta. También puede haber cambios en el lenguaje, irritabilidad o conductas socialmente inapropiadas", ha añadido la doctora Esther Sierra, neuropsicóloga del centro.

En Quirónsalud Zaragoza, el diagnóstico de la enfermedad se basa en una evaluación integral que incluye la historia clínica, la entrevista con el paciente y sus familiares, la valoración neuropsicológica y el acceso a biomarcadores de última generación. "Es importante evaluar cuándo empezaron los síntomas, cómo han evolucionado y la repercusión que tienen en la vida diaria del paciente. Por ello, las pruebas neuropsicológicas son claves para estudiar las distintas funciones cerebrales", ha indicado la doctora Leyre Díaz de Cerio, neuróloga del centro.

Quirónsalud Zaragoza dispone de pruebas como el PET-TAC, la determinación de marcadores en líquido cefalorraquídeo (proteína tau y amiloide) y en sangre (tau fosforilada 217), la resonancia magnética de alto campo, el SPECT (prueba de medicina nuclear que mide el flujo sanguíneo y la actividad funcional del cerebro) y estudios genéticos. Además, cuenta con un equipo multidisciplinarformado por neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, neurofisiólogos y neurorradiólogos.

La doctora Díaz de Cerio ha subrayado que "la incorporación de nuevas terapias dirigidas a las fases iniciales de la enfermedad hace que el diagnóstico temprano sea esencial, ya que pueden modificar su evolución". Ha asegurado que "detectar a tiempo el alzhéimer permite iniciar los tratamientos cuando son más eficaces y planificar el futuro del paciente y su familia. En este sentido, requiere un enfoque multidisciplinar con el objetivo no solo de tratar la enfermedad, sino de preservar la autonomía, la calidad de vida y el bienestar de la persona durante el mayor tiempo posible".

ACCIONES PARA FAMILIARES Y PACIENTES

Con el objetivo de acompañar también a los cuidadores, el Servicio de Neurología ha organizado varias sesiones informativas para familiares de pacientes con deterioro cognitivo o demencia, que se celebrarán a lo largo del curso.

Tras la primera sesión, prevista para el lunes 21 de septiembre, las siguientes tendrán lugar el 10 de febrero y el 19 de mayo del próximo año.

Durante estos encuentros se abordarán cuestiones como qué es la demencia, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, los aspectos genéticos de la enfermedad, las pautas para el cuidador, la prevención y los recursos sociales disponibles. Asimismo, el centro ha iniciado recientemente unos talleres de estimulación de las funciones cognitivas dirigidos a personas con deterioro cognitivo leve o moderado.

Por otro lado, el hospital universitario dispone de un servicio de valoración e intervención neuropsicológica, orientado a evaluar el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de cada paciente. Esta valoración permite detectar alteraciones relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, trastornos del aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo o psicopatología clínica, entre otras situaciones.

Para obtener información y realizar las inscripciones de sesiones informativas y talleres se puede escribir a unidadneurologia.zar@quironsalud.es