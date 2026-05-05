El Hospital Universitario Quirónsalud de Zaragoza celebra unas jornadas sobre cáncer de piel centradas en la prevención

Archivo - El Hospital Universitario Quirónsalud celebra unas jornadas sobre cáncer de piel centradas en la prevención. - QUIRÓNSALUD - Archivo

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha celebrado unas jornadas sobre cáncer de piel bajo el lema 'Prevención, innovación y abordaje multidisciplinar', en las que han participado profesionales sanitarios con el objetivo de mejorar el conocimiento, el diagnóstico precoz y el tratamiento de esta enfermedad.

La cita, que ha tenido lugar este lunes y martes, ha puesto de manifiesto la importancia de un enfoque multidisciplinar para mejorar el abordaje del cáncer cutáneo, así como su prevención y diagnóstico precoz.

"El cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes, pero el diagnóstico y tratamiento mejora si se detecta a tiempo. La formación de los profesionales y la concienciación de la población son claves, de ahí la importancia de este tipo de iniciativas divulgativas de cara a los ciudadanos", ha destacado la responsable del Servicio de Dermatología, la doctora María Elena del Prado Sanz.

El encuentro se ha estructurado en dos sesiones. Por un lado, la jornada del 4 de mayo, dirigida a profesionales de Atención Primaria, Urgencias, Pediatría, Oncología y Dermatología, se ha inciciado con la inauguración a cargo de la doctora María Victoria Rull Rodríguez, directora médica del hospital, y la doctora María Elena del Prado Sanz.

La jornada científica ha estado centrada en la actualización en diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer cutáneo. A lo largo del encuentro, el doctor Manuel Almenara Blasco ha abordado el cáncer de piel no melanoma, analizando su epidemiología, los principales tipos y la importancia del diagnóstico precoz en Atención Primaria.

Por su parte, el doctor Alberto Alegre Bailo ha centrado su intervención en el melanoma y la cirugía de Mohs, destacando su precisión, sus indicaciones actuales y sus beneficios.

Asimismo, el doctor Juan Pablo Marín Calahorrano ha explicado el papel de la cirugía convencional en el tratamiento de los tumores cutáneos, subrayando la necesidad de adaptar el abordaje a cada paciente, mientras que el doctor Víctor Medina Pérez ha presentado una actualización en tratamientos oncológicos, incluyendo inmunoterapia, terapias dirigidas y el manejo de casos avanzados.

La doctora María Elena del Prado Sanz ha cerrado el bloque con una intervención centrada en la prevención y la fotoprotección, incidiendo en el impacto de la radiación ultravioleta, los factores de riesgo y la importancia de la educación sanitaria desde edades tempranas. La jornada ha concluido con un espacio de debate clínico entre los asistentes.

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión, celebrada este martes, 5 de mayo, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, ha tenido un carácter participativo y divulgativo. A lo largo de la jornada, se ha desarrollado la mesa redonda multidisciplinar 'Hablemos de cáncer de piel y fotoprotección'.

En ella se ha fomentado el diálogo entre profesionales y pacientes, poniendo el foco en la importancia de la prevención en niños y adolescentes, la detección temprana y el acompañamiento integral.

Han participado los doctores María Elena del Prado Sanz, Manuel Almenara Blasco, Alberto Alegre Bailo, Juan Pablo Marín Calahorrano y Víctor Medina Pérez, junto con un representante de Cosmeclinik y Patxi García Izuel, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza.