El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza pone en marcha un nuevo programa de preparación al parto - QUIRÓNSALUD ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo programa de preparación al parto dirigido a ofrecer a las futuras madres y a sus familias información y herramientas prácticas para afrontar el nacimiento y las primeras semanas del bebé. La primera sesión ha contado con la participación de la matrona Leticia Lezcano.

"Impulsamos esta nueva iniciativa porque consideramos fundamental que la futura madre llegue lo más preparada posible al momento del parto. Conocer quién la va a acoger, cómo se desarrolla el proceso, saber identificar las distintas fases y comprender las opciones disponibles le permite afrontar el parto de manera tranquila y participar activamente en las decisiones", ha explicado el jefe del Servicio de Obstetricia y Urgencias Ginecológicas del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Néstor Herráiz.

De este modo, el programa aborda de forma práctica las principales cuestiones y necesidades que pueden surgir durante esta etapa, así como la atención que ofrece el hospital a lo largo del proceso: desde cómo reconocer el inicio del parto y saber cuándo acudir al hospital hasta la recuperación de la madre, la lactancia y los primeros cuidados del recién nacido.

El objetivo es que las familias conozcan qué pueden esperar en cada momento, resuelvan sus dudas y dispongan de recursos para vivir este proceso con mayor seguridad.

DEL INICIO DEL PARTO A LOS PRIMEROS DÍAS EN CASA

El programa, impartido por el equipo de matronas del hospital, combina información y ejercicios prácticos y se estructura en distintas sesiones adaptadas a las diferentes etapas: embarazo, periparto y puerperio.

La coordinadora de matronas del hospital, María del Prado Abad, ha explicado que las primeras sesiones ayudan a reconocer las señales que indican el comienzo del parto y cuándo es necesario consultar o acudir al hospital. También explican las distintas fases del proceso y ofrecen recursos para manejar el dolor, como el movimiento, los cambios de postura, el uso de la pelota, la respiración y la vocalización.

Igualmente, se abordan temas como la analgesia epidural y se trabaja el papel de la persona que acompaña a la madre, con pautas concretas para que pueda participar y ofrecer apoyo físico y emocional durante el proceso.

Asimismo, se orienta a las futuras madres sobre el plan de parto, entendido como una herramienta para expresar sus preferencias y favorecer la toma compartida de decisiones con el equipo sanitario.

Las otras sesiones ponen el foco en lo que ocurre después del nacimiento. Las familias reciben información sobre la recuperación física y emocional de la madre durante el puerperio y aprenden a identificar las principales señales de alarma ante las que es necesario consultar con un profesional.

La lactancia ocupa también una parte importante de esta preparación, con pautas prácticas sobre el inicio de las tomas, la postura y el agarre, además de orientaciones para saber cuándo conviene pedir ayuda ante dificultades como dolor persistente, grietas o problemas en la transferencia de leche.

La preparación se completa con los primeros cuidados del recién nacido --alimentación, pañales, sueño, llanto y seguridad básica-- y con recomendaciones para organizar las primeras semanas en casa, proteger el descanso y repartir las tareas.

"El objetivo no es saberlo todo, sino reconocer lo normal y tener un plan cuando algo no lo parece. Recuperarse, aprender a cuidar y pedir ayuda también forman parte del nacimiento", ha señalado el doctor Herráiz.

Igualmente, el especialista ha destacado que "el acompañamiento a la maternidad no finaliza con el nacimiento. Ofrecemos una atención integral, dando continuidad al cuidado y apoyo a las familias durante el posparto, la lactancia y los primeros meses de vida del bebé".

UN MODELO DE PARTO PERSONALIZADO

El Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza trabaja con un modelo de parto personalizado, centrado en las necesidades y preferencias de cada mujer. El centro dispone de una matrona presencial las 24 horas del día, los 365 días del año, y la madre puede estar acompañada durante el proceso por su ginecólogo de referencia.

El hospital cuenta, además, con cinco unidades de trabajo de parto y recuperación, dos quirófanos obstétricos y acceso inmediato a la UCI neonatal, lo que permite ofrecer una atención continuada a la madre y al recién nacido durante todo el proceso.