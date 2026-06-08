Hospitalizadas dos personas afectadas por un incendio en la antigua estación de Calamocha (Teruel)

Incendio en la antigua estación de Calamocha (Teruel) - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas afectadas por un incendio en la antigua estación de Calamocha han sido hospitalizadas en el Miguel Servet de Zaragoza, donde han quedado ingresadas con pronóstico reservado.

Se está investigando el origen del fuego, originado en unos edificios abandonados en la zona cercana a las vías del tren, después de que en torno a las 18.15 horas, el 112 hay recibido un aviso sobre un incendio en los alrededores de la antigua estación de tren de Calamocha que afectaba a tres casas y una nave abandonadas, habitadas de forma irregular por varias personas.

Para sofocar el fuego han intervenido efectivos de los Bomberos de la DPH y también se han desplazado a la zona varios agentes de la Guardia Civil.

Sobre las 18.40 horas se ha requerido una ambulancia y posteriormente se han desplazado a la zona los dos helicópteros del 112 de Zaragoza y Teruel para trasladar a dos personas afectadas por inhalación de humos al Hospital Miguel Servet, donde han sido ingresadas con pronóstico reservado.