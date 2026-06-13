El Hub de Defensa de Aragón participa por primera vez con un espacio agrupado en la feria internacional Eurosatory

Aragón estará por primera vez en Eurosatory. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón participará por primera vez con un estand agrupado en Eurosatory, una de las principales ferias internacionales de referencia para los sectores de defensa y seguridad, que se celebrará del 15 al 19 de junio en el recinto Paris-Nord Villepinte de París.

La presencia aragonesa estará coordinada por AREX (Aragón Exterior) y la Dirección General de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón, en colaboración con el IAF, en el marco del Hub de Defensa de Aragón, con el objetivo de dar visibilidad internacional a las capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de la comunidad.

La participación aragonesa contará con un espacio institucional y empresarial bajo la imagen del Hub de Defensa de Aragón. En la feria, estarán presentes 13 empresas aragonesas con una superficie expositiva de más de 180 metros cuadrados, en una actuación que supone una primera toma de contacto estructurada con el mercado francés y europeo de defensa.

El centro de las actividades de Aragón durante los cinco días de la feria será el stand del Hub de Defensa de Aragón ubicado en el pabellón 4 de la feria. Con un tamaño de 63 metros cuadrados, reúne una zona institucional, mostradores individuales para las empresas participantes y un espacio de reuniones. En el stand agrupado estarán presentes Aragon Photonics, ARPA, Cigüeñales Sanz, Equimodal, Kepar, Modisprem, TBO Logistics y Teltronic.

Además, otras compañías aragonesas participarán en distintos espacios de la feria, incluyendo el Pabellón de España (ARPA, Instalaza y Zfoam) y stands independientes (ANMOPYC, Mecanus Innovación y Up Lifting).

Eurosatory es la mayor feria europea especializada en defensa y seguridad, que reúne a empresas, instituciones, delegaciones oficiales y profesionales de ámbitos como seguridad interior, ciberseguridad, espacio, drones, gestión de crisis, protección civil, logística, sistemas de mando y control, vehículos, sensores y soluciones duales. En su última edición congregó a más de 2.000 expositores y más de 60.000 visitantes profesionales.

ACCIONES PARA DAR A CONOCER A LAS EMPRESAS ARAGONESAS

Entrar en un sector tan altamente especializado y con procesos de acceso tan exigentes como el de defensa requiere de una labor comercial exhaustiva y orientada al largo plazo, y más cuando se trata de salir fuera del mercado nacional. Por eso, AREX y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) han coordinado distintas acciones de promoción para reforzar la presencia aragonesa en la feria.

Entre ellas, figura la elaboración de un catálogo específico del Hub de Defensa de Aragón, en inglés y francés, que recoge las capacidades de las empresas participantes, sus sectores de actividad, certificaciones, ubicación en feria e información corporativa.

Asimismo, AREX e IAF han coordinado actuaciones con la Oficina de Apoyo Exterior del Ministerio de Defensa -OFICAEX- y con TEDAE, entidad organizadora del Pabellón de España, para favorecer la visita de delegaciones internacionales y la participación de las empresas aragonesas en las acciones de promoción vinculadas al pabellón nacional.

En paralelo, AREX e IAF han impulsado un trabajo previo de análisis de los ecosistemas de defensa en Francia y Alemania, con el apoyo de consultoras especializadas, para identificar a potenciales empresas y agentes de interés para las compañías aragonesas expositoras. En este contexto, se han realizado más de 1.000 contactos y se han abierto conversaciones con empresas internacionales relevantes, con el propósito de generar interés hacia el Hub de Defensa de Aragón y las capacidades del tejido empresarial de la comunidad.

Desde AREX, subrayan que la participación en Eurosatory debe entenderse como un primer paso dentro de una estrategia de medio y largo plazo. La entrada en las cadenas de suministro internacionales del sector defensa es compleja, por tratarse de un ámbito altamente especializado, regulado y con dinámicas de relación prolongadas. Será clave la labor de las empresas en el medio-largo plazo para consolidar los contactos que se establezcan en la feria, entablar relaciones estratégicas y madurar oportunidades de colaboración.

La agenda aragonesa en Eurosatory incluirá también la jornada "Intercambio de experiencias entre regiones europeas de defensa - Foro ADR Eurosatory", organizada por el IAF con la colaboración de AREX y consultores especializados.

El encuentro, previsto para el 17 de junio, tiene como objetivo explorar posibilidades de colaboración con regiones europeas que desarrollan programas de fomento de su industria de defensa, así como promover futuras visitas comerciales acompañadas de empresas de los distintos ecosistemas regionales.

EL GOBIERNO ARAGONÉS LO CONSIDERA UN PROYECTO ESTRATÉGICO

El Hub de Defensa de Aragón es una iniciativa estratégica del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológico de Aragón y AREX, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Delegación del Gobierno de España en Aragón, los clústeres AERA, ALIA y TECNARA, CEOE Aragón, CEPYME Aragón y el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Su finalidad es impulsar un ecosistema transversal vinculado a la defensa en Aragón, integrando industria, logística, infraestructuras, innovación, investigación, formación y emprendimiento mediante la colaboración público-privada, y contribuyendo a la ampliación de la base industrial y tecnológica de la defensa.

En el marco de su estrategia, enfocada a posicionar la región como un referente nacional e internacional en innovación, industria y logística en el sector de la defensa, el Hub aglutina la presencia de las empresas aragonesas en las principales ferias europeas del sector.

Así, el año pasado, 33 empresas aragonesas participaron en FEINDEF en Madrid bajo el paraguas del Hub y con la coordinación de AREX, la Dirección General de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón y el IAF. En 2027, la Comunidad volverá a estar presente en la feria, que se celebra bianualmente, al igual que Eurosatory.