Huelga médica en Aragón: El Gobierno cifra el seguimiento en un 9,22%

Concentración de médicos ante el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. - SINDICATOS MÉDICOS

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha cifrado el seguimiento de la huelga médica en exigencia de un Estatuto Marco propio para los facultativos en un 9,22% durante la jornada de mañana de este martes, 19 de mayo.

Así, de un total de 3.841 efectivos reales, han secundado la huelga un total de 354 profesionales médicos. Esta es la segunda jornada de esta semana de protestas, que es a su vez la cuarta en los últimos meses y se prolongará hasta el viernes.

Por provincias, el seguimiento ha sido mayor en Zaragoza, con un 10,61% --307 de 2.894 efectivos--; seguida de Huesca, con un 5,14% --30 de 584 médicos--, y Teruel, con un 4,68%, 17 de 363 facultativos.

Los sindicatos médicos --CESM Aragón y Fasamet-- están a la espera de que el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea, conforme a su equipo para iniciar las negociaciones sobre las reivindicaciones de los médicos en la Comunidad, después de desconvocar la huelga autonómica prevista, también para esta semana, tras alcanzar un preacuerdo para negociar las reivindicaciones del colectivo.

El portavoz de CESM, Manuel Muñoz, ha dicho que "con la llegada del nuevo consejero al Gobierno de Aragón se tomó la decisión de firmar un preacuerdo porque manifestaron su voluntad de negociar con nosotros nuestras reivindicaciones autonómicas y nosotros, los sindicatos médicos, decidimos desconvocar la huelga en Aragón".

Aceptada la negociación, los sindicatos han dado un tiempo para conformar el equipo del departamento de Sanidad. "El Gobierno de Aragón ha mostrado su voluntad de negociar con nosotros lo que es competencia suya y hemos dado un tiempo por la reciente llegada del nuevo consejero que tiene que formar su equipo y negociar nuestras reivindicaciones", ha indicado.

Los sindicatos médicos piden una serie de cuestiones que son competencia autonómica como la actualización del precio de la hora de guardia, el desbloqueo del nivel de carrera o la protección frente a las bajas laborales. No obstante, las negociaciones continúan con el Ministerio de Sanidad y la huelga a nivel nacional sigue.

La huelga nacional empezó en diciembre por la modificación que se quería hacer del Estatuto Marco, que marca las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Los médicos quieren negociar sus condiciones porque difieren mucho del resto de profesionales sanitarios, tanto en turnos, como en responsabilidad, obligaciones y derechos.

"Nosotros, los médicos, queremos negociar nuestras condiciones laborales y no estamos dispuestos a que nuestras condiciones las negocie con la administración gente que no les importa ni que hagamos 35 horas como se piden para el resto de categorías ni que hagamos 150 horas de guardias", ha apuntado Muñoz, quien ha asegurado que las negociaciones parece que "están estancadas".