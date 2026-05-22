La huelga de médicos en el Servicio Aragonés de la Salud, secundada este viernes por el 9,62%

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga convocada para el colectivo médico contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha sido, este viernes 22 de mayo, en el Servicio Aragonés de Salud, del 9,62% durante la jornada de mañana.

De un total de 3.889 efectivos reales, han secundado la huelga 374 profesionales.

El seguimiento por provincias ha sido el siguiente: Huesca, de 584 efectivos reales, han secundado la huelga 18 (3,08%), Teruel, de 354 efectivos, han seguido el paro 17 (4,80%), mientras que en Zaragoza, de 2.951 efectivos, han hecho huelga 339 (11,49%).

Las operaciones realizadas en el Salud esta semana han sido 734 y las suspendidas a causa de la huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ascienden a 718.