Huesca amanece en Navidad con la segunda mínima más baja del país: -10,8 ºC en Astún-La Raca

Huesca ha amanecido este jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, con la segunda temperatura mínima más baja de todo el país: -10,8 grados centígrados registrados en Astún-La Raca, la misma temperatura que se ha registrado también en Cabaña Veónica, en Picos de Europa (Cantabria).

El punto oscense ha anotado ese valor a las 4.50 horas, y por debajo del mismo solo se ha situado Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, con -12,9 ºC a las 8.50 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, otras de las temperaturas más bajas del país se han dado en Granada, en la estación Radiotelescopio de Sierra Nevada (-10,7 ºC) y en Laguna Seca, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (-8,6ºC).

Les siguen Vega de Urriellu, en el Parque Nacional Picos de Europa (-8,2 ºC), en Asturias; Cap de Vaquèira (-8,1 ºC), en Lleida; Valdezcaray (-7,5 ºC), en La Rioja; La Covatilla (-7,4 ºC), en Salamanca; y La Pinilla (-7,2 ºC), en Segovia.