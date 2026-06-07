Huesca Cuna de San Lorenzo avanza con el VI Encuentro Internacional del Santo Cáliz dedicado al santo altoaragonés

Representantes de la Asociación Huesca Cuna de San Lorenzo junto al concejal delegado del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco de Paula Blanco, en el centro. - HUESCA CUNA DE SAN LORENZO

HUESCA, 7 (EUROPA PRESS)

La Asociación Huesca, Cuna de San Lorenzo ha llevado a cabo una ronda de visitas institucionales Burgos, Revenga de Campos (Palencia) y Valladolid con el objetivo de continuar la difusión del VI Encuentro Internacional del Santo Cáliz y San Lorenzo, cuyos actos centrales se celebrarán en Huesca los días 24 y 25 de octubre.

Durante estas visitas, los representantes de la Asociación fueron recibidos por autoridades municipales, a quienes se trasladó una invitación formal dirigida a sus respectivos alcaldes para participar en el Encuentro.

Asimismo, se mantuvieron reuniones en las parroquias, donde se dialogó directamente con sus párrocos, quienes mostraron un notable interés por la figura de San Lorenzo y su lugar de nacimiento, apoyado por una potente tradición.

La acogida ha sido plenamente positiva, y se prevé la presencia en Huesca de participantes procedentes de estas localidades, así como de representantes institucionales y parroquiales que se sumarán a las parroquias madrileñas visitadas el pasado mes de mayo.

Estas acciones forman parte de un plan de trabajo más amplio que la Asociación está desarrollando para contactar con más de 25 localidades en los próximos meses de junio y julio, dentro de un mapa nacional que incluye más de 300 lugares vinculados al santo oscense.

Los próximos destinos de visita abarcan la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra, Cantabria, Asturias y Baleares, con el propósito de reforzar la dimensión nacional del Encuentro y estrechar lazos con territorios que comparten devoción y tradición laurentina.

Asimismo, se volverá a invitar a Maella, Magallón y La Sotonera-Bolea, y se contactará con todos los enclaves aragoneses relacionados con el diácono oscense.

El VI Encuentro Internacional del Santo Cáliz y San Lorenzo, impregnado por un sentimiento de hermandad, reunirá en Huesca a investigadores, representantes eclesiásticos, entidades culturales y devotos de distintos puntos de España y del extranjero, consolidando a la ciudad como referente en la difusión de la figura de San Lorenzo, el oscense más universal.

La Asociación Huesca, Cuna de San Lorenzo reafirma así su compromiso con la proyección nacional e internacional de Huesca a través de su figura más insigne, impulsando iniciativas que fortalecen el patrimonio espiritual, histórico y cultural de la ciudad.