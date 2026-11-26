La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, a la derecha, junto a la concejala de Turismo, Nuria Mur, en la rueda de prensa de presentación del balance de Huesca es dulce. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejala de Turismo, Nuria Mur, han presentado este jueves el balance de la tercera edición de Huesca es Dulce, una cita que continúa creciendo y que se consolida como uno de los grandes escaparates de la gastronomía oscense, además de como un elemento de dinamización económica y turística de la ciudad.

La feria, celebrada del 16 al 19 de octubre, ha generado un impacto económico estimado de 1.363.871,45 euros, de los cuales 974.193,89 euros corresponden al impacto directo y 389.677,56 euros al indirecto.

Estas cifras sitúan el retorno económico en 9,09 euros por cada euro invertido, un resultado que refleja la capacidad del evento para generar actividad económica en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

Cabe destacar que, para la elaboración del informe, se ha aplicado un criterio de prudencia económica, excluyendo del cálculo los efectos inducidos, es decir, la actividad económica adicional derivada del consumo que generan las rentas obtenidas como consecuencia de la celebración de la feria.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado la consolidación de una feria que, en apenas tres ediciones, ha conseguido hacerse un hueco en el calendario de la ciudad, poniendo en valor la calidad de la pastelería oscense, el talento de sus profesionales y la tradición gastronómica del territorio.

Orduna ha reafirmado la apuesta firme del Ayuntamiento de Huesca y del Gobierno de Aragón por dar continuidad a este proyecto, impulsando su crecimiento y contribuyendo al posicionamiento de Huesca como destino de turismo gastronómico de referencia.

Por su parte, la concejala de Turismo, Nuria Mur, ha detallado los principales indicadores del informe, que reflejan una evolución positiva de la feria respecto a la edición anterior.

Huesca es Dulce ha pasado de 21 participantes en 2025 a 25 en 2026, ampliando también su programación con diez sesiones abiertas al público, entre showcookings y catas de chocolate, cinco actuaciones musicales y nuevas actividades dirigidas al público familiar.

En el ámbito profesional, destaca la segunda edición del concurso a la Mejor Palmera de Mantequilla de España, que contó con 32 pastelerías inscritas de distintos puntos del país, un 45,5 % más que el año anterior.

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la incorporación de una jornada específica de formación para profesionales, celebrada en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, en la que se abordaron cuestiones como la comunicación en pastelería, las tendencias del sector y el papel del dulce en la alta cocina.

Una iniciativa que contribuye a reforzar el prestigio de la feria y su dimensión profesional. El informe estima que la tercera edición de Huesca es Dulce registró 35.304 asistencias acumuladas y 20.826 visitantes únicos.

FIDELIZACIÓN DE LOS VISITANTES

Estas cifras tienen carácter estimativo debido al formato abierto y gratuito de la feria. A partir de las 400 encuestas presenciales realizadas durante su celebración, el estudio refleja un incremento de la presencia de visitantes procedentes de fuera de la provincia de Huesca, que han pasado de representar el 9,4 % de los encuestados en 2025 al 15 % en 2026, lo que supone un incremento relativo de cerca del 60 %. Otro de los indicadores que pone de manifiesto la consolidación de la feria es la fidelización de sus visitantes.

El 57 % de los encuestados ya había acudido a Huesca es Dulce en ediciones anteriores, mientras que el 43 % lo hacía por primera vez.

Además, el 30 % de los visitantes procedentes de fuera de Aragón repetía la experiencia. El estudio también refleja una mayor intención de visitar la feria durante varias jornadas.

El 50 % de los encuestados tenía previsto acudir dos días, 14 puntos porcentuales más que en la edición anterior, mientras que un 11 % tenía intención de hacerlo durante los tres días de feria comercial.

Los resultados de las encuestas muestran un elevado grado de satisfacción entre los asistentes, con una valoración de 8,98 sobre 10 entre los oscenses y de 9,04 sobre 10 entre los visitantes procedentes de otras comunidades autónomas, siendo este último colectivo el que mejor ha valorado la feria.

En cuanto al gasto declarado por los asistentes, la franja más habitual se sitúa entre los 11 y los 30 euros por visita. Los resultados de esta tercera edición avalan la apuesta del Ayuntamiento de Huesca por seguir impulsando una feria que combina tradición, innovación, talento profesional y participación ciudadana, y que presenta un importante potencial de crecimiento como atractivo turístico.

El consistorio oscense tiene se continuará trabajando de la mano del sector para consolidar Huesca es Dulce, ampliar su proyección nacional y convertir la excelencia de la pastelería oscense en un elemento diferenciador de la oferta turística y gastronómica de la ciudad.