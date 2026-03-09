Huesca homejea al autor de cómic José Cabrero Arnal con una exposición y una mesa redonda

La iniciativa, coincidiendo con el Día del Cómic, que se celebra el 17 de marzo en España, permitirá acercar al público la trayectoria del dibujante nacido en Castilsabás, creador del personaje Pif y uno de los autores con mayor proyección en Francia - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Las bibliotecas municipales de Huesca rendirán homenaje al historietista oscense José Cabrero Arnal con una exposición y una mesa redonda que repasarán la vida y la obra de uno de los autores españoles de cómic con mayor proyección internacional. La iniciativa se ha organizado con motivo del Día del Cómic en España, que se celebra el 17 de marzo, y permitirá acercar al público la trayectoria del dibujante nacido en Castilsabás, creador del popular personaje Pif.

La programación tiene como objetivo dar a conocer la figura de Cabrero Arnal y reivindicar su legado dentro de la historia de la historieta europea. Aunque su obra alcanzó una enorme difusión en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XX, su nombre sigue siendo relativamente desconocido para parte del público español.

El acto central tendrá lugar el próximo 17 de marzo en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín, donde a las 19.00 horas se inaugurará la exposición "José Cabrero Arnal, el dibujante que miró a los ojos de la muerte", producida por la cooperativa Rocaguinarda de Barcelona. La muestra propone un recorrido por la vida y el trabajo del autor a través de documentos, ilustraciones y material gráfico que permite contextualizar su trayectoria artística y vital.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 17 de abril y permitirá conocer tanto la evolución de su estilo como los episodios más significativos de su vida, marcada por el exilio y la experiencia de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la inauguración de la muestra, a las 19.30 horas, se celebrará una mesa redonda dedicada a analizar la figura y la obra de Cabrero Arnal. El encuentro estará moderado por Óscar Senar y contará con la participación de Philippe Guillen, biógrafo del autor; Ángel Campabadal, miembro de la cooperativa Rocaguinarda y responsable de la exposición; y Dionisio Platel, editor de Taula Ediciones, que recientemente ha recuperado algunos de los trabajos que Cabrero Arnal realizó en Barcelona antes del estallido de la Guerra Civil.

El acto contará además con la presencia de familiares del autor, Margarita y Mireya Cabrero, que han cedido material gráfico relacionado con la historia familiar. Gracias a esta colaboración, la exposición incorpora también un recorrido biográfico y personal que permite acercarse a la dimensión humana del dibujante.

DE CASTILSABÁS A LA POPULARIDAD EN FRANCIA

José Cabrero Arnal nació en Castilsabás en 1909, en el seno de una familia de labradores. Desde muy joven mostró interés por el dibujo y la ilustración. Tras trasladarse con su familia a Barcelona comenzó a publicar sus primeras tiras cómicas con apenas 18 años.

Durante la década de 1930 colaboró con diversas publicaciones satíricas y de humor gráfico como Esquella de la Torratxa, Papitu, TBO o Pocholo. En estas revistas desarrolló diferentes personajes y participó en la realización de portadas e ilustraciones, consolidando su estilo dentro del panorama de la historieta española de la época.

El inicio de la Guerra Civil en 1936 marcó un punto de inflexión en su vida. Cabrero Arnal se alistó en las milicias republicanas y, tras el final del conflicto, se vio obligado a exiliarse en Francia. En 1940 fue capturado por el ejército alemán y trasladado al campo de prisioneros Stalag XI B de Fallingbostel. Posteriormente, el 27 de enero de 1941, fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, donde permaneció hasta la liberación en mayo de 1945.

Tras la Segunda Guerra Mundial se estableció en París y retomó su carrera como dibujante. En 1946 comenzó a trabajar para el semanario Vaillant, donde creó personajes como Plácido y Muzo. Poco después desarrolló el personaje del perro Pif, que alcanzó una enorme popularidad entre el público infantil francés.

En 1969 la revista pasó a denominarse Pif Gadget, una publicación que se convirtió en uno de los semanarios infantiles más difundidos en Francia durante las décadas de 1960 y 1970. El personaje de Pif se transformó en un auténtico icono cultural para varias generaciones de lectores.

José Cabrero Arnal falleció en 1982 en Antibes (Francia). En los últimos años diversas iniciativas culturales, como publicaciones, documentales y exposiciones, han contribuido a recuperar su figura y a difundir su legado artístico.

La exposición que ahora llega a Huesca se suma a ese proceso de reconocimiento a uno de los historietistas españoles con mayor proyección internacional y permite, además, reivindicar el origen oscense de un autor cuya obra dejó una profunda huella en la historia del cómic europeo.