Huesca inicia las obras de reparación del camino entre los Cierzos y las Cruces y del Camino La Paúl

Obras en un camino rural en Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha iniciado las obras de reparación de los caminos entre los Cierzos y las Cruces y del Camino La Paúl, dos actuaciones adjudicadas a la empresa Giral Excavaciones y Obras, por un importe conjunto de 25.821,40 euros (IVA incluido).

Los trabajos han comenzado por el camino situado entre los Cierzos y las Cruces, donde se actúa sobre un tramo de 978 metros lineales, con una anchura media de 3,10 metros. La intervención incluye la reparación del firme mediante el relleno, extendido y compactación de zahorras, así como labores de limpieza, perfilado y acondicionamiento de cunetas, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y frenar el progresivo deterioro del pavimento.

Posteriormente, se actuará también en el Camino La Paúl, en el municipio incorporado de Banariés, donde se intervendrá sobre un tramo de 1.025 metros de longitud y una anchura media de 3,10 metros.

En este caso, los trabajos contemplan la reparación de baches, la aportación y compactación de zahorras en todo el trazado y la limpieza y acondicionamiento de cunetas para mejorar el drenaje del camino.

Ambas actuaciones permitirán mejorar el estado de estos caminos de titularidad municipal, que presentan un notable deterioro del firme con numerosos baches que dificultan la circulación de los vehículos que acceden a las propiedades situadas en su entorno.