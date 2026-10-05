Huesca regresa al Renacimiento con su Mercado Renacentista, una propuiesta de artesanía, música y teatro

HUESCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huesca volverá a viajar varios siglos atrás con una nueva edición del Mercado Renacentista, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca y organizado por la empresa de eventos temáticos Tempus Aevus, que se celebrará los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre y llenará el centro de la ciudad de artesanía, música, teatro, personajes de época, espectáculos itinerantes y actividades para todos los públicos.

El mercado tendrá como principales escenarios la plaza Luis López Allué, la calle Moya y la plaza de San Pedro, aunque la ambientación y los espectáculos itinerantes se extenderán también por otros puntos del centro de Huesca, como las calles del Coso Alto y Coso Bajo y las plazas de la Inmaculada y Santo Domingo.

Durante las tres jornadas, artesanos y comerciantes procedentes de diferentes puntos de España instalarán sus puestos para recrear el ambiente de los antiguos mercados. La programación se completará con exposiciones y talleres de oficios tradicionales, que podrán visitarse durante el horario de apertura del mercado y que permitirán conocer trabajos como la tonelería, zapatería, recogida de aceituna, imprenta, matanza y herrería.

La propuesta contará además con un espacio especialmente pensado para el público familiar. Los más pequeños podrán disfrutar de juegos renacentistas infantiles, atracciones ecológicas y pintacaras, además de numerosos espectáculos de teatro y animación.

El viernes 30 de octubre, el mercado abrirá sus puertas a las 17.00 horas, momento en el que artesanos y comerciantes comenzarán su actividad y abrirán también las exposiciones y el rincón infantil. A las 18.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial, con la presencia de las autoridades y las compañías participantes. La tarde continuará con pintacaras y diferentes propuestas de animación, entre ellas Zancucho, el bufón, los Sonidos del Renacimiento, el teatro de títeres El sueño de volar, Los bufones del rey, Demonios de fuga y El soldado enfurruñado.

La música tendrá un importante protagonismo con un concierto de calle y la jornada culminará con un espectáculo itinerante de fuego antes del cierre del mercado, previsto a las 23.00 horas.

El sábado 31 de octubre, la actividad comenzará a las 11.00 horas y se prolongará durante todo el día. La programación incluirá espectáculos como Dextre Maestro, Venta de esclavos, La bailarina y el dragón, Zurco, el jorobado, Los antimúsicos del Rey, Elfos del sueño, Frescos del día, Gigantes del bosque o Vagabundos y maleantes, además de actuaciones musicales de Treefolk, pintacaras y teatro de títeres.

La noche contará también con propuestas de fuego, música y animación itinerante, entre ellas Trolerías sin rumbo y Destellos en la noche y música de leyenda. El mercado cerrará nuevamente sus puertas a las 23.00 horas.

El domingo 1 de noviembre, el mercado cobrará vida de nuevo a partir de las 11.00 horas. Durante la jornada se sucederán actuaciones musicales, teatro, títeres, pasacalles y personajes itinerantes, con propuestas como Sonidos del viejo mundo, El soldado enfurruñado, La Santa Trinidad, Magos en tu jardín, Pasacalles musical, Zurco, el jorobado, Trolerías sin rumbo, Acordes de un tiempo pasado, El bosque encantado, Música entre especies y sisas, Gigantes del bosque o Bufones por el mercado.

A las 18.30 horas tendrá lugar el teatro de títeres La bailarina y el dragón y, a las 19.00 horas, se celebrará el pregón de despedida, con el que los artistas participantes pondrán el broche final a esta edición del Mercado Renacentista.

Durante todo el fin de semana, las calles y plazas del centro de Huesca se convertirán así en un gran escenario al aire libre en el que artesanía, antiguos oficios, música, teatro y animación se combinarán para ofrecer una propuesta de ocio dirigida tanto a oscenses como a visitantes y especialmente pensada para disfrutar en familia.