Las actuaciones se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, entre ellos las torres florales del Coso, el parterre de la plaza de Navarra, el estanque central del Parque Miguel Servet o el Monumento a los Caídos. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas municipales de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Huesca están llevando a cabo la renovación de los parterres y espacios ajardinados de la ciudad para adaptarlos a la temporada de otoño e invierno. Los trabajos incluyen la plantación de cerca de 12.000 plantas y bulbos de diferentes especies que aportarán color a los espacios verdes durante los próximos meses.

Las actuaciones se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, entre ellos, las torres florales del Coso, el parterre de la plaza de Navarra, el estanque central del Parque Miguel Servet o el Monumento a los Caídos.

En concreto, se están plantando 5.500 bulbos de distintas especies, entre ellas narcisos, tulipanes, jacintos y allium, que florecerán con la llegada de la primavera. A ellos se suman 6.284 plantas de flor de invierno, de las que 4.084 proceden del vivero de la Diputación Provincial de Huesca y las 2.200 restantes de viveros externos.

Entre las especies seleccionadas se encuentran pensamientos de distintos colores, pensamientos de flor pequeña y prímulas. Por su parte, la UTE encargada del mantenimiento de las zonas verdes municipales ya ha realizado el cambio de temporada en las jardineras colgantes. Este año se han incorporado nuevas especies, como los crisantemos, junto a los tradicionales ciclámenes y pensamientos.

Los trabajos también incluyen la preparación de nuevas siembras en alcorques vivos e islas de biodiversidad, en espacios como Las Miguelas, el entorno del Parque Bar y el Parque Miguel Servet, entre otros puntos de la ciudad. Además de su valor ornamental, estas plantaciones favorecen la presencia de insectos beneficiosos, que encuentran alimento y refugio durante los meses más desfavorables. Algunos de estos insectos ayudan a controlar de forma natural determinadas plagas, como el pulgón, cuando llega la primavera.

La vegetación de los alcorques también contribuye a mantener el suelo aireado y en mejores condiciones para los árboles.