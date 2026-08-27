Huesca se sitúa entre las ciudades españolas con más zonas verdes por habitante, con 150 hectáreas

Archivo - El Ayuntamiento de Huesca cuenta con 150 hectáreas de infraestructura verde urbana, una cifra que sitúa a la ciudad entre las que ofrecen mayor superficie de zonas verdes por habitante de toda España, muy por encima de las recomendaciones intern - ALVARO CALVO - Archivo

HUESCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Huesca cuenta con 150 hectáreas de infraestructura verde urbana, una superficie que sitúa a la ciudad entre las que disponen de mayor cantidad de zonas verdes por habitante de España. Según los datos municipales, con una población de 56.303 habitantes, la capital oscense dispone de más de 26 metros cuadrados de zona verde por vecino, casi tres veces los 9 metros cuadrados por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra coloca a la capital altoaragonesa en niveles similares a los de las ciudades que encabezan habitualmente los estudios nacionales sobre infraestructura verde urbana. Entre ellas figura Vitoria, que según los datos aportados por el Ayuntamiento alcanza los 26,76 metros cuadrados por habitante.

El Ayuntamiento ha precisado que el concepto de infraestructura verde urbana no se limita a los parques y jardines tradicionales, sino que engloba el conjunto de espacios naturales presentes en la ciudad. En este ámbito se incluyen los alcorques y su arbolado, huertos urbanos, zonas de ribera, rotondas, isletas, masas arboladas e incluso solares.

Este enfoque integral es el que permite contabilizar las 150 hectáreas de superficie verde de Huesca y sitúa a la ciudad en una posición destacada en materia de infraestructura verde urbana.

CASI 19.000 ÁRBOLES

El inventario municipal recoge actualmente 18.793 posiciones arboladas distribuidas por la ciudad. A esta cifra se suma el arbolado existente en el cerro, que no está incluido en el inventario, por lo que el Ayuntamiento maneja actualmente una cifra aproximada de 19.000 árboles.

Cada ejemplar dispone de una ficha individual en la que se recoge un número identificativo y diferentes datos, como su perímetro, altura, copa y ubicación. La toma de datos original se realizó entre 2001 y 2005 y posteriormente se actualizó parcialmente mediante un programa financiado con fondos europeos.

Las altas y bajas del inventario se incorporan de manera continua a través de los trabajos diarios de apeo y plantación que se realizan en la ciudad. De esta forma, el Ayuntamiento mantiene actualizado el registro de la infraestructura verde y del arbolado urbano.

Además, el Consistorio dispone actualmente de un contrato de suministro y plantación de arbolado destinado tanto a reponer los ejemplares que no prosperan como a realizar nuevas plantaciones en los puntos determinados por el Área de Medioambiente.

RIEGO Y NUEVAS PLANTACIONES

El contrato incluye también el riego de los nuevos árboles durante sus primeros años de vida, ya sea mediante cuba o utilizando los sistemas de riego existentes. Esta medida responde a la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Urbano (OMAVAU), que establece que todo nuevo ejemplar incorporado a la ciudad debe disponer de un sistema de riego.

Las actuaciones de plantación se desarrollan tanto en los nuevos desarrollos urbanos como en calles ya existentes que son objeto de mejora, con el objetivo de mantener e incrementar la presencia de vegetación en el espacio urbano.

Por otro lado, el Consistorio oscense pone a disposición de los ciudadanos el detalle de las zonas verdes y del arbolado municipal a través del Arbomap ciudadano, accesible desde la página web municipal. Esta herramienta permite consultar la información asociada a cada elemento.

En el caso de las zonas verdes, el sistema ofrece datos sobre los metros cuadrados correspondientes a cada tipología de superficie, mientras que para el arbolado permite acceder a la ficha básica de cada ejemplar. De este modo, el Consistorio busca facilitar a los vecinos el acceso a la información sobre la infraestructura verde de la ciudad.