Huesca viajará al siglo XIII con la recreación histórica del Vidal Mayor los días 27 y 28 de junio

Presentación de los actos del encuentro de recreación histórica del Vidal Mayor. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Huesca acogerá los próximos 27 y 28 de junio la recreación histórica del Vidal Mayor, un gran evento de divulgación cultural e histórica impulsado por el Ayuntamiento, junto a la Compañía de Arqueros Medievales de Aragón, que reunirá a cerca de un centenar de recreadores procedentes de distintos puntos de España, Francia y Portugal.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán viajar al siglo XIII para conocer de cerca uno de los episodios más relevantes de la historia de Aragón: la promulgación de los Fueros de Aragón en las Cortes de Huesca de 1247 por orden del rey Jaime I, recogidos en la obra jurídica conocida como Vidal Mayor.

La iniciativa forma parte de la apuesta municipal por la cultura, el patrimonio y la historia como herramientas de atracción turística, promoción de la ciudad y generación de actividad económica, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá acercar al público el contexto histórico, social y militar de la época medieval.

El Vidal Mayor es el manuscrito que ha transmitido la Compilación de los Fueros de Aragón redactada por el obispo de Huesca-Jaca, Vidal de Canellas, por encargo de Jaime I. Está considerado uno de los documentos jurídicos más importantes de la historia aragonesa, constituye el primer gran cuerpo legislativo del Reino de Aragón y sitúa a Huesca como escenario protagonista de un acontecimiento de enorme trascendencia histórica.

La concejal del área de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Huesca, Nuria Mur, ha afirmado que esta propuesta "permitirá acercar a los vecinos y visitantes a un episodio clave de nuestra historia de una manera cercana y participativa".

Asimismo, Mur ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento de Huesca por ofrecer "experiencias únicas, donde la cultura y la historia y el patrimonio se conviertan en un motor de desarrollo turístico y económico para la ciudad".

La presidenta de la Compañía Arqueros Medievales de Aragón, Carmen Ramos, ha explicado que durante la recreación del Vidal Mayor se celebrarán unas Cortes "que fueron constituidas por Jaime I en 1247 para recopilar los textos legales aragoneses de la época. Pensemos que cada territorio conquistado tenía sus propias leyes y, como Jaime I era el rey de todos esos territorios, quería tener todas las leyes reunidas en un solo tomo".

Ramos ha enfatizado en el estado de conservación del documento, "en aragonés medieval, muy bien decorado y con miniaturas".

Por su parte, el secretario de la Compañía Arqueros Medievales de Aragón, Jorge Gil, ha avanzado que uno de los aspectos "más interesantes" será observar cómo era la vida cotidiana y cómo vivían la religión en el siglo XIII, aunque la parte del mundo guerrero y del nobiliar y caballeresco "no deja de ser muy atractiva".

"No se trata además de una representación de combate, sino que es una exhibición de artes marciales de la época, con las armas y con las armaduras tal cual se utilizaban en el siglo XIII en Aragón y en el resto de la península o de Francia", ha aclarado Gil.

ACTOS

El acto central del programa tendrá lugar en la tarde del sábado, 27 de junio, con la representación de las Cortes de Huesca de 1247 en el pórtico de la Catedral, espacio donde se recreará la promulgación de este corpus legislativo.

Para ello se habilitará una escenografía específica que permitirá al público seguir de cerca una representación rigurosa y documentada de aquel momento histórico.

La recreación estará acompañada por numerosos grupos especializados en recreación medieval que desarrollarán distintas actividades divulgativas en varios espacios de la ciudad, mostrando aspectos de la vida cotidiana, militar y artesanal de la Edad Media.

Uno de los principales atractivos del evento será el gran campamento medieval instalado en el Cerro de San Jorge. Con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, reproducirá fielmente un asentamiento de la época mediante tiendas de lino y algodón, mobiliario de madera, herramientas y equipamientos históricos.

En este espacio se podrá conocer durante el fin de semana cómo era la vida civil durante la Edad Media a través de demostraciones de oficios tradicionales, trabajos artesanales, cocina, carpintería, curtido de pieles, tejidos y otras actividades esenciales para el funcionamiento de la sociedad medieval.

Además, durante la mañana del sábado se celebrará una liza medieval en la plaza Luis López Allué, donde caballeros armados protagonizarán combates singulares inspirados en los torneos de la época. Entre los enfrentamientos, se ofrecerán explicaciones sobre el armamento, la protección y las técnicas de combate utilizadas durante el siglo XIII.

El domingo tendrá lugar una demostración de entrenamiento de batalla en la zona de aparcamiento del Palacio de Deportes, donde los recreadores mostrarán maniobras, formaciones y tácticas defensivas y ofensivas empleadas por los ejércitos medievales.

Con esta iniciativa, el Consistorio oscense vuelve a destacar el patrimonio histórico de la ciudad y su papel protagonista en la construcción de Aragón, ofreciendo una propuesta cultural singular que combina rigor histórico, divulgación y atractivo turístico para todos los públicos.