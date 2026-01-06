El humorista Santi Rodríguez aterriza con '¿Nos damos un viaje?', en el Teatro de las Esquinas. - TEATRO DE LAS ESQUINAS
ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
El humorista Santi Rodríguez aterriza en el escenario del Teatro de las Esquinas de Zaragoza con su nuevo espectáculo '¿Nos damos un viaje?'. La cita, con una duración de una hora y media, será el viernes 9 de enero a las 20.00 horas.
Las entradas anticipadas tienen un precio de 18 euros y de 21 euros el día de la función. Para grupos de más de quince personas cuentan con una bonificación de 16 euros.
Este espectáculo recomendado a partir de 14 años tiene como pretexto las siguientes preguntas: ¿Cuántas veces habéis vuelto decepcionados de un viaje? ¿Alguna vez os habéis arrepentido de lo que os habéis gastado por lo poquito que habéis visto?