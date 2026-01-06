El humorista Santi Rodríguez aterriza con '¿Nos damos un viaje?' en el Teatro de las Esquinas

El humorista Santi Rodríguez aterriza con '¿Nos damos un viaje?', en el Teatro de las Esquinas.
El humorista Santi Rodríguez aterriza con '¿Nos damos un viaje?', en el Teatro de las Esquinas. - TEATRO DE LAS ESQUINAS
Europa Press Aragón
Publicado: martes, 6 enero 2026 12:39
Seguir en

ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El humorista Santi Rodríguez aterriza en el escenario del Teatro de las Esquinas de Zaragoza con su nuevo espectáculo '¿Nos damos un viaje?'. La cita, con una duración de una hora y media, será el viernes 9 de enero a las 20.00 horas.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 18 euros y de 21 euros el día de la función. Para grupos de más de quince personas cuentan con una bonificación de 16 euros.

Este espectáculo recomendado a partir de 14 años tiene como pretexto las siguientes preguntas: ¿Cuántas veces habéis vuelto decepcionados de un viaje? ¿Alguna vez os habéis arrepentido de lo que os habéis gastado por lo poquito que habéis visto?

Contador

Contenido patrocinado