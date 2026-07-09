Se hunde parte de un segundo piso del número 38 de la calle Arcadas, en Zaragoza, sin producir daños personales

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ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Zaragoza se han desplazado al portal 38 de la calle Arcadas, en el Casco Histórico, donde se ha producido el hundimiento de parte de un segundo piso sobre el primero, y este a su vez al nivel del suelo sin que se hayan producido heridos, ni daños personales.

El edificio, ubicado en la zona de La Magdalena y con alto índice de ocupación ilegal, está desalojado, ya que los crujidos habían alertado a los residentes.

Dos arquitectos de Urbanismo van a analizar la situación estructural del inmueble. Se tomarán las medidas de prevención oportunas y todo apunta a que se mantendrá la clausura y desalojo provisional.

Si bien, en la primera revisión, parece que el inmueble tiene daños en los forjados de plantas que impedirán su realojo y podría ser declarado ruina inminente, extremo que se deberá confirmar más tarde, tras la revisión por parte de técnicos de Urbanismo.

También ha acudido al lugar una empresa especializada por si hubiera que tomar alguna medida de seguridad preventiva, como un apuntalamiento.

Mientras tanto, la Policía Local ha activado el protocolo de emergencia para ofrecer alojamiento provisional por parte de los servicios sociales municipales a aquellas personas que lo requieran.

En un primer momento, se estima que una docena de personas declaran ser residentes. Los trabajadores sociales tendrán que ir junto a Policía Local identificando a todos ellos y conociendo sus situaciones.