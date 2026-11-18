Presentación de la exposición 'La sinrazón' en el IAACC Pablo Serrano. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano ha inaugurado este miércoles 'La sinrazón', una exposición que reflexiona sobre el devenir del mundo, las fracturas sociales y la violencia en la actualidad, pero también sobre la esperanza. Producida por el Gobierno de Aragón y comisariada por Carmen Terreros, la muestra podrá visitarse hasta el 4 de abril de 2027.

En la presentación de la muestra, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha subrayado que Carmen Terreros "ha defendido desde hace 25 años su proyecto de galerista, con voluntad y determinación" y ha explicado que "siempre está dispuesta a colaborar con la Dirección General, especialmente para ejercer como altavoces de los artistas aragoneses" en la semana del arte de Madrid, que se celebra con motivo de ARCO.

"La mirada de Carmen es particularmente interesante y esta exposición será muy estimulante" para los visitantes, ha considerado Olloqui.

Por su parte, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, ha agradecido el trabajo de Carmen Terreros en esta muestra que forma parte del itinerario de la Colección Circa XX del museo, que identifica las piezas que se exhiben de una colección que "da para muchas lecturas".

REFLEXIÓN PERSONAL

En este caso, 'La sinrazón' plantea una reflexión personal sobre la complejidad de la situación que atraviesa la humanidad, una encrucijada existencial y social. La comisaria ha explicado que, desde su mirada como historiadora, contempla "con inquietud el devenir del mundo, las fracturas sociales, y testimonio de ello son estas piezas artísticas que articulan la muestra".

La exposición está conformada por fondos del IAACC Pablo Serrano, una parte importante procedente de la colección Circa XX. En concreto, la comisaria reúne obras de Pablo Serrano, Antonio Saura, José Guerrero, Guillermo Pérez Villalta, Gerardo Rueda, José Manuel Ciria, Gabriele Basilico, Eduardo Arroyo y Víctor Mira. A ellos se suman tres obras prestadas por Alba Lorente, Mario Molins y Miguel Villarino.

"Me siento contenta de poder presentar una exposición que he comisariado, es un orgullo para mí", ha afirmado Terreros. En este trabajo "he buceado en los fondos de la colección Circa XX y los he maridado con otros artistas de distintas tendencias, lugares y generaciones", para constatar que sus obras "pueden dialogar de forma maravillosa", ha reconocido.

CUATRO SECCIONES

La propuesta se estructura en cuatro secciones a través de las cuales Carmen Terreros reflexiona sobre el caos y violencia que atraviesa el mundo en la actualidad. 'La sinrazón' abre la exposición con una pintura de Miguel Villarino clara heredera de Goya, que da paso a la segunda sección, 'El sueño y los monstruos', presidida por Antonio Saura y la deformación informalista.

En el tercer ámbito, 'Desequilibrio', la comisaria habla de la inestabilidad social, de los conflictos bélicos, de la destrucción recogidos por Gabriele Basilicio, Guillermo Pérez Villalta o Mario Molins. El discurso acaba, sin embargo, con 'Esperanza'. De la destrucción siempre puede surgir algo nuevo.

Así lo demuestra la obra de Alba Lorente o la bóveda protectora de Pablo Serrano. El recorrido finaliza con un Caminante de Víctor Mira, alusión al devenir del hombre en una búsqueda continua de la verdad a través de la razón, de la luz que porta.

"El recorrido comienza fuera con un espejo que distorsiona la imagen y simboliza el mundo loco en el que estamos situados y que, a falta de raciocinio, nos distorsiona", ha relatado, indicando que el espejo es un elemento recurrente en otras piezas de la exposición. Ha concluido citando una frase del escritor Eduardo Mendoza que resume la propuesta: "la cultura es la luz que brilla en tiempos de oscuridad".

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo con textos de Carmen Terreros y de Desirée Orús, y se han programado una serie de visitas gratuitas con la comisaria que se anunciarán a lo largo de la muestra.