El IAJ anuncia una nueva edición de los talleres 'El porno es un fake' en 2026

En Épila se han desarrollado las dos últimas sesiones de 2025 de la campaña 'El porno es un fake'. - INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

ZARAGOZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

¿Somos conscientes del impacto tiene la creciente influencia de la pornografía en la sexualidad de los jóvenes aragoneses? Ésa es una de las preguntas que pretende responder en los talleres 'El porno es un fake', impulsados por el Instituto Aragonés de la Juventud, y que buscan "educar, prevenir y fomentar relaciones basadas en el respeto", en palabras de su gerente, Cristina Navarro.

"Se trata de ayudar y acompañar al alumnado a desarrollar relaciones basadas en la comunicación y en información veraz", ha asegurado Navarro este jueves desde el IES Rodanas, en Épila, que ha acogido la última de las sesiones del programa previstas este año y que imparten los profesionales de Amaltea.

La iniciativa se puso en marcha el curso pasado: entonces se realizaron 54 formaciones en 19 centros educativos en los participaron más de 1.100 alumnos; este año se ha llegado a unos 1.400 estudiantes de 26 centros en todo Aragón en un total de 66 talleres estructurados en dos sesiones por instituto o centro educativo, tanto públicos como concertados.

Tal y como explican desde Amaltea, la edad media de acceso a contenido pornográfico ha disminuido significativamente y se sitúa en los 13 años, una edad a la que muchos adolescentes están ya exponiéndose a estímulos desequilibrados y distorsionados. Entre las consecuencias de este fenómeno están la percepción de la mujer como objeto y la imposición de un modelo de sexualidad tóxica, desprovista de empatía y basada en expectativas irreales.

Ante estos desafíos, las respuestas que ofrecen las sesiones de 'El porno es un fake' pasan por promover una educación sexual saludable y realista entre los jóvenes y ayudarles a entender y procesar la diferencia entre la ficción y la realidad, así como prevenir un posible consumo adictivo de la pornografía.

SESIONES Y TALLERES EN LAS TRES PROVINCIAS

Se busca fomentar una comprensión más crítica y responsable del contenido que les llega, especialmente a través de sus móviles, y se les provee de herramientas para cuestionar esas distorsiones que genera la denominada pornografía mainstream mientras se proponen criterios de respeto y consenso frente a expresiones de sometimiento implícito y explícito.

En concreto, en la provincia de Huesca se han impartido 7 talleres en 3 centros --en el IES Martínez Vargas en Barbastro, en el IES Castejón de Sos y CPIFP Montearagón en Huesca-- y en la provincia de Teruel se han realizado 2 intervenciones en el IES Palomera, en Cella.

El grueso de las sesiones se han desarrollado en la provincia de Zaragoza, en la que se ha llegado a 22 centros a través de 57 talleres en los que han participado casi 1.200 alumnos.

Además de las sesiones en el IES Rodanas, en Épila, se han desarrollado en el Colegio Juan de Lanuza, el Centro Cefor Izquierdo, Escuelas Pías Montal Calasanz, Lycée Moliere, Rey Ardid-Pilar, Colegio Santo Domingo de Silos, CFP Valle de Tena, IES Picarral, IES Valdespartera, CFP Alaún, Colegio La Salle Santo Ángel, Colegio Padre Enrique de Ossó, Serpi--Fundación Picarral, IES Pablo Gargallo, Colegio Sagrado Corazón e IES Ramón y Cajal en Zaragoza;

También el CPI Galo Ponte en San Mateo de Gállego, IES Sierra de la Virgen en Illueca, IES Cierzo en La Muela, IES Baix Matarranya en Maella y el IES Reyes Católicos en Ejea de los Caballeros.Las sesiones se han dirigido a chicos y chicas de 16 a 18 años --1º y 2º de Bachiller y FP-- y, en caso de que algún centro lo haya solicitado, también se ha impartido a alumnado de 4º de la ESO.

El objetivo último de esta formación es neutralizar el impacto del consumo de material pornográfico desde edades tempranas; por eso, durante los talleres se procura dotar a los estudiantes de herramientas para diferenciar la ficción de la realidad y fomentar una ética emocional de respeto y consenso respecto a las relaciones íntimas.

Revisados y evaluados los buenos resultados entre los participantes y el éxito que han tenido las convocatorias de estas sesiones entre la comunidad educativa, la gerente del Instituto Aragonés de la Juventud ha confirmado desde Épila que se lanzará una nueva edición de estos talleres -ya será la tercera- en 2026.