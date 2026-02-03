Ibercaja coloca con éxito 500 millones en deuda 'Senior Preferred'

Archivo - Cajero Ibercaja. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Banco ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de deuda 'Senior Preferred' por importe de 500 millones de euros.

La fecha de amortización de los bonos es el 10 de agosto de 2031, sin perjuicio de que también puedan ser amortizados de forma anticipada con un año de antelación, el 10 de agosto de 2030, ha informado la Entidad Bancaria.

Más de 175 inversores institucionales de primer orden han participado en la operación y la demanda recibida ha sido de 3.600 millones de euros, superando en más de siete veces el volumen de la emisión.

Más del 80% de los títulos se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geográficas, en su mayoría europeos.

El volumen y la calidad de la demanda recibida evidencia la confianza en el proyecto de Ibercaja a largo plazo. El tipo de interés de la emisión se ha cerrado en 3,208% con un diferencial crediticio de 70 puntos básicos.

La fuerte demanda de los inversores ha permitido reducir este diferencial desde el nivel de 105 puntos básicos anunciado inicialmente en el lanzamiento de la operación.

La emisión que se ha cerrado este martes permite a la Entidad gestionar eficientemente su ratio MREL y su perfil de vencimientos.

Con esta colocación, Ibercaja vuelve a demostrar su capacidad de acceso a los mercados de capitales. Los bancos colocadores de la emisión han sido Morgan Stanley, J.P. Morgan, BBVA, Natixis y UBS.