Ibercaja facilita a sus clientes las compras con tarjeta de final de año ofreciendo financiación gratuita

Sede de Ibercaja en Zaragoza, en plaza Paraíso. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja lanza una nueva campaña para facilitar a sus clientes las compras con tarjeta de crédito, en uno de los periodos del año de mayor consumo, que abarca el popular Black Friday, las fiestas navideñas y las rebajas de enero, en el que se concentra de forma relevante la necesidad de financiación al consumo de sus clientes.

Con esta campaña, los clientes de Ibercaja podrán financiar en tres cuotas mensuales de forma totalmente gratuita, sin intereses, las compras que realicen con sus tarjetas de crédito Ibercaja desde el 21 de octubre hasta el 31 de enero.

Esta campaña es válida para las compras realizadas en comercios electrónicos y puntos de venta físicos. Los clientes podrán optar a esta financiación gratuita en el momento de realizar el pago en el comercio, desde su app, a través de su banca digital o en las oficinas y cajeros automáticos de Ibercaja.

Con esta acción, la Entidad busca ayudar a sus clientes particulares a diluir el impacto de los gastos extraordinarios que se producen en fechas señaladas para el consumo, como el Black Friday y la Navidad.

La acción se enmarca en la apuesta estratégica del Banco para incrementar su negocio en este tipo de financiación y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes en momentos clave del año.