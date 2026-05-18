Ibercaja formaliza 150 millones en financiación al consumo y renting en el primer cuatrimestre, un 22% más que en 2025

Archivo - Sede de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja continúa en 2026 con su firme apuesta por un plan de acción orientado a facilitar el acceso a soluciones de financiación al consumo y renting, ofreciendo una propuesta adaptada a las necesidades de cada cliente.

Esta estrategia tiene en cuenta los momentos clave del ciclo de vida de las personas, así como las distintas épocas del año. Gracias a este plan de acción, la Entidad ha superado los 150 millones de euros en nuevas formalizaciones de financiación al consumo y renting durante el primer cuatrimestre del año, lo que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2025.

Una de las principales palancas de crecimiento ha sido la positiva evolución de los préstamos preclasificados, tanto en los canales digitales, a través del Préstamo Digital, como en el ámbito de oficina, con el Préstamo Fácil.

La oferta vigente permite acceder al Préstamo Digital con tipos de interés que oscilan entre el 4,90% y el 5,50%, en función del importe de la operación, tanto desde la aplicación móvil como desde el canal web. Asimismo, el Préstamo Fácil mantiene un tipo de interés del 5,99%.

Con ambos productos, Ibercaja reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras competitivas, accesibles y ajustadas a las necesidades de sus clientes. La financiación de vehículos ha sido otra de las palancas de crecimiento de la financiación al consumo y renting en Ibercaja, con una excelente evolución del Préstamo Auto a través de su filial especializada Ibercaja Servicios de Financiación, que ha registrado un crecimiento del 160% en el primer cuatrimestre del año.

EL NEGOCIO DE RENTING CRECE UN 30%

El Banco ha incorporado nuevas mejoras en las tarifas del Préstamo Auto, entre las que destacan la ampliación del plazo de contratación hasta los 120 meses y el incremento del importe máximo del préstamo hasta 150.000 euros, dirigido a clientes de los segmentos de Banca Personal, Premium y Privada. Estas mejoras tienen como objetivo aumentar la rentabilidad de las operaciones y reforzar la propuesta de valor para estos segmentos.

Asimismo, a lo largo del primer cuatrimestre del ejercicio se han seguido firmando nuevos acuerdos de colaboración con empresas referentes del sector de la automoción, tales como coches, motos o caravanas, a través de la nueva aplicación de financiación en punto de venta, Presto.

Actualmente se está trabajando para ampliar el uso de esta plataforma a nuevas finalidades de consumo que permitan llegar a acuerdos comerciales con empresas de otros sectores, tales como la reforma del hogar o la formación. Uno de los negocios con mayor dinamismo en el primer cuatrimestre ha sido el negocio de renting, con un crecimiento del 30%.

Durante este cuatrimestre, se han realizado diferentes campañas con fabricantes líderes del sector de automoción dirigidas tanto a particulares como a autónomos y empresas, destacando la buena evolución de renting de flotas de vehículos, vehículos industriales o de otros bienes.