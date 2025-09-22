Ibercaja Gestión supera 3.000 millones en aportaciones netas en su gama sostenible de fondos de inversión en 12 meses

Archivo - Uno de los accesos a la sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión ha superado los 3.000 millones en aportaciones netas en su gama sostenible de fondos de inversión en los últimos 12 meses, lo que demuestra su capacidad de lanzar soluciones de inversión capaces de aprovechar todas las oportunidades que la renta fija de compañías de alta-media calidad crediticia ofrecía a medio y largo plazo, con la inclusión de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.

En concreto, desde que en el mes de septiembre de 2024 se incorporó a la gama con horizonte el fondo Ibercaja RF Horizonte 2027, Ibercaja Gestión ha sumado dos fondos más de esta tipología que han acumulado aportaciones netas positivas todos los meses, logrando un volumen superior a los 3.023 millones de euros de nuevas entradas.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha señalado que "este dinamismo y aceptación por nuestros clientes de estos fondos, el patrimonio administrado de Ibercaja Gestión que toma en consideración aspectos sostenibles alcanza los 5.375 millones, lo que supone un crecimiento superior al 150% en los últimos doce meses".

Ibercaja Horizonte 2027, Ibercaja Horizonte 2028-2 e Ibercaja Horizonte 2030 han combinado una buena calidad crediticia de empresas con un buen desempeño en materia de sostenibilidad y han protegido a los partícipes frente a la elevada volatilidad de los mercados.

NUEVA PROPUESTA FLEXIBLE EN UN NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO El director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha subrayado que "en estos momentos, la pausa en la curva de tipos de interés y la dificultad de implementar nuevas bajadas por parte del BCE, nos está obligando a buscar nuevas soluciones de inversión que permitan a nuestros clientes obtener rentabilidades atractivas adaptadas a los nuevos entornos de mercado".

Por ello, Ibercaja Gestión está dirigiendo las soluciones de renta fija hacía alternativas más flexibles que den la posibilidad de ajustar la cartera al horizonte óptimo, según el momento de mercado.

Ibercaja RF Privada Flexible, Ibercaja RF Privada Flexible 2 e Ibercaja Deuda Corporativa Flexible son las tres soluciones que recientemente ha lanzado la gestora, configurando distintas propuestas de vencimiento flexible para sus clientes y una alternativa para ganar ligeramente exposición a high yield con la inclusión de los criterios ASG en los dos primeros fondos mencionados.

López ha indicado que "la estrategia de inversión es ahora más relevante que nunca. Nuestra propuesta para combinar estas soluciones "flexibles", se materializa en el Ibercaja Cartera Conservadora e incluso a través del fondo Ibercaja Diversificación para aquellos que quieran tener hasta un 5% de exposición a renta variable".