Ibercaja homenajea a sus 230 profesionales que cumplen 25 y 40 años impulsando la trayectoria de la entidad

Foto de la plantilla reconocida en Ibercaja. - IBERCAJA

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha rendido homenaje a 230 profesionales del grupo que este año alcanzan los 25 y 40 años de trayectoria en la entidad, en un acto celebrado en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza.

El reconocimiento destaca la dedicación, el compromiso y el sentimiento de pertenencia de unas personas que han contribuido a la evolución de Ibercaja durante algunas de las etapas más relevantes de su historia.

Con una plantilla actual de 5.371 empleados y una antigüedad media de 21 años, el 43% de los profesionales de Ibercaja cuenta con una trayectoria superior a los 25 años en la Entidad, un dato que refleja la fortaleza de su cultura corporativa, el compromiso de sus equipos y la capacidad del banco para generar entornos laborales estables y de largo recorrido.

En este sentido, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha subrayado durante su intervención que "celebrar 25 o 40 años en Ibercaja no es solo mirar el camino recorrido, es también compartir una cultura y un sentimiento de pertenencia que se transmite de unas generaciones a otras".

Como ha señalado Iglesias, "quienes llevan más tiempo en la Entidad tienen también la responsabilidad de hacer que ese espíritu fluya hacia los nuevos compañeros que se incorporan".

Por su parte, el director del Área de Personas, José Ignacio Oto, ha apuntado que "los valores se aprenden a través del ejemplo y vosotros sois este ejemplo de servicio, objetivo común, mejora continua, orgullo de pertenencia y vocación social, un legado que recibisteis y que habéis ayudado a transmitir".

Oto ha recalcado que "en el año de nuestro 150 Aniversario, queremos agradecer vuestra huella y vuestro impulso para hacer posible la Ibercaja que hoy conocemos y la que continuaremos construyendo en el futuro".

Ambos han hecho referencia al sentimiento de pertenencia de la plantilla de la entidad, que es diferencial de la mayoría de las empresas y en el sector bancario, resultando una ventaja competitiva relevante en una actividad basada en el servicio y en la confianza del cliente.

230 PROFESIONALES

El encuentro ha servido para reconocer la trayectoria de las 202 personas que este año cumplen 25 años de vinculación con Ibercaja Banco, las sociedades de gestión de activos y seguros y Fundación Ibercaja, así como de las 28 personas que han superado los 40 años de permanencia en la entidad.

La celebración adquiere este año un significado especial al coincidir con el 150 aniversario de Ibercaja. Un siglo y medio de historia en el que el banco ha mantenido su esencia, sus valores y una sólida cultura de pertenencia, señas de identidad que han acompañado su evolución y que siguen definiendo el proyecto en la actualidad.

Asimismo, este reconocimiento refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo del talento, la transmisión del conocimiento entre generaciones y la promoción de la estabilidad laboral, combinando la experiencia de quienes acumulan décadas de trayectoria con la incorporación de nuevos profesionales que contribuirán al futuro de la organización.