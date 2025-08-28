Ibercaja impulsa la financiación al consumo entre particulares y familias

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja continúa impulsando soluciones de financiación en el segmento de consumo, renting y medios de pago para facilitar el acceso de sus clientes a este tipo de operaciones, dando respuesta a sus necesidades y teniendo en cuenta los momentos importantes de su ciclo de vida y épocas del año, como es el caso de la vuelta de las vacaciones y la preparación del nuevo curso.

Entre las opciones más destacadas, por sus condiciones y la facilidad de su operatoria, se encuentran los préstamos preclasificados, que se pueden contratar tanto en canales digitales --Préstamo Digital--, como en el ámbito de oficina --Préstamo Fácil--.

En ambos casos, los clientes pueden llegar a disponer, de forma rápida, de hasta 50.000 euros con un plazo máximo de ocho años y están destinados a cubrir cualquier necesidad de financiación para la adquisición de bienes y servicios de familias y particulares.

La oferta actual, en el caso del Préstamo Digital, permite obtener un tipo de interés, tanto si la contratación la realiza el cliente en la APP como en la banca online, entre el entre el 4,90% y el 5,50%, dependiendo del importe de la operación. El Préstamo Fácil, que se puede contratar en las oficinas, cuenta con un tipo de interés del 5,50%.

Con estas soluciones, Ibercaja refuerza su compromiso de estar cerca de las personas en los momentos clave del año, aportando productos financieros que ayudan a equilibrar el presupuesto familiar y a afrontar con tranquilidad los retos de la vuelta de las vacaciones.

Según ha señalado el director del Área de Negocio de Pagos y Consumo del Banco, Víctor Royo, "en Ibercaja trabajamos para acompañar a nuestros clientes en todas las etapas de su vida. La vuelta de vacaciones suele implicar nuevos gastos, y queremos facilitarles herramientas que les permitan afrontarlos con comodidad y confianza".

En el marco de su apuesta estratégica para aumentar su negocio en el segmento de consumo, renting y medios de pago, el Banco, hasta final de julio ha incrementado su negocio en este tipo de financiación un 29% respecto al mismo periodo del pasado año, con nuevas formalizaciones por importe de 240 millones de euros.