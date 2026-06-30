Ibercaja impulsa sus seguros de rentas con la mejora de su remuneración hasta el 3,60%

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Vida ha incrementado los tipos de interés de sus seguros de rentas vitalicias y rentas temporales, con el objetivo de ofrecer una propuesta aún más competitiva en un contexto marcado por la búsqueda de rentabilidad, estabilidad y eficiencia fiscal por parte de los clientes.

Esta mejora llega en un momento de fuerte dinamismo en el Banco para este tipo de soluciones. En Ibercaja, el volumen gestionado de rentas vitalicias ha registrado en 2025 un crecimiento del 11% con respecto a 2024, consolidándose como un producto clave dentro de su estrategia de ahorro para sus clientes.

Las nuevas tarifas elevan el atractivo financiero de estos productos ya que, en el caso de las rentas vitalicias, el tipo de interés puede alcanzar hasta el 3,60% anual, con una rentabilidad financiero-fiscal de hasta el 4,21%, en función de la edad y perfil del cliente.

Para las rentas temporales, los tipos de interés se sitúan hasta el 2,50%, dependiendo del plazo contratado, reforzando su posición como alternativa de inversión conservadora con ingresos periódicos garantizados durante el periodo de tiempo solicitado por el cliente.

Además, Ibercaja mantiene condiciones bonificadas para colectivos estratégicos, como clientes comprometidos y de banca personal, premium y privada.

Para el director general de Ibercaja Vida, Martín Pascual, "los seguros de rentas vitalicias son una gran alternativa de desacumulación del ahorro generado para nuestros clientes más conservadores, dado que ofrecen una rentabilidad estable, articulada a través de una pensión mensual garantizada de por vida, junto con una fiscalidad muy favorable, donde solo tributa un porcentaje de la renta percibida, que puede llegar a ser hasta del 8% para clientes que contraten su renta vitalicia con 70 años cumplidos".

UN PRODUCTO EN PLENO CRECIMIENTO

El interés de los clientes por este tipo de soluciones se refleja en su evolución reciente. En 2025, Ibercaja registró un crecimiento en la contratación de rentas vitalicias cercano al 9%, lo que confirma la creciente adopción de este producto como instrumento de ahorro a largo plazo.

Según Pascual, "este crecimiento se explica por el actual entorno de tipos de interés, que permite ofrecer rentabilidades más atractivas, y por la creciente demanda por parte de los ahorradores de soluciones que combinen ingresos recurrentes y ventajas fiscales, especialmente entre clientes de mayor edad".

Ha añadido, que las personas mayores de 65 años pueden obtener importantes beneficios fiscales adicionales a los comentados anteriormente, entre los que destaca la exención fiscal de la ganancia por la venta de cualquier elemento patrimonial, si el importe obtenido se reinvierte en determinadas modalidades de renta vitalicia y cumpliendo ciertos requisitos. "La seguridad y la rentabilidad financiero-fiscal sumadas a la obtención de unos ingresos adicionales garantizados hacen que este producto resulte tan atractivo para nuestros clientes".

ACOMPAÑAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Ibercaja refuerza así su apuesta por el ahorro asegurador, ofreciendo alternativas que se adaptan a diferentes momentos vitales: desde un cliente joven que inicia su rutina de ahorro periódico y que busca rentabilidad garantizada hasta un cliente de edad más avanzada que quiere desacumular ese ahorro generado, para obtener ingresos de por vida o durante un periodo determinado.

La entidad pone a disposición de sus clientes su red de gestores especializados, para analizar cada situación y diseñar soluciones personalizadas, facilitando una planificación financiera más eficiente y sostenible en el tiempo.

"Los seguros de rentas vitalicias y temporales responden de forma muy eficaz a una necesidad creciente entre nuestros clientes: obtener ingresos estables sin renunciar a una rentabilidad atractiva y con un tratamiento fiscal favorable. Con la actual mejora de los tipos de interés de estos productos reforzamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones de ahorro adaptadas a cada momento vital, especialmente en el actual entorno de tipos de interés", ha subrayado el director general de Ibercaja Vida, la compañía de seguros de vida de Ibercaja.