Ibercaja lanza la campaña 'Nos mueve tu pasión', con exclusivos descuentos y ventajas para las tarjetas Ski Pirineos

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja inicia la campaña de esquí 'Nos mueve tu pasión' con descuentos, ventajas y promociones para las tarjetas Ibercaja Ski Pirineos, ante la apertura de las estaciones de esquí aragonesas. Estas tarjetas, de modalidad pospago, permiten a sus titulares, sean o no clientes del Banco, esquiar indistintamente en las siete estaciones de esquí de Aragón, en Aramón (Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares) y en Astún-Candanchú.

Las tarjetas Ski Pirineos son gratuitas, sin cuota de alta ni de mantenimiento, siempre que estén vinculadas a tarjetas financieras de Ibercaja. La cuota anual es de 20 euros para aquellos titulares que no sean clientes del Banco y vinculen sus pagos en tarjetas de otras entidades financieras. A aquellos titulares de la Tarjeta Ski Pirineos que no fueran clientes de Ibercaja y la asocien a una tarjeta financiera de Ibercaja en los 30 días siguientes a su solicitud o renovación, se les reembolsará la cuota de 20 euros.

Las solicitudes de las tarjetas Ibercaja Ski Pirineos se pueden realizar en la web skipirineos.ibercaja.es (con posibilidad de envío a domicilio, a oficinas de Ibercaja o a estaciones de esquí del Grupo Aramón) y permiten acceder a todas las pistas de esquí sin necesidad de pasar previamente por taquilla ni realizar recarga online.

En la zona privada de la web skipirineos.ibercaja.es, los usuarios pueden gestionar también de forma ágil y sencilla sus tarjetas Ski Pirineos, incluso bloquearlas o desbloquearlas y pedir un duplicado, si es necesario.

Todos los titulares de estas tarjetas sean o no clientes de Ibercaja, disfrutan de un descuento del 15% sobre la tarifa general de taquilla con asistencia sanitaria en todas las estaciones; y de un 35% sobre la citada tarifaen los días de promoción que las estaciones de esquí tienen establecidos en su calendario. También se obtienen descuentos especiales del 15% sobre la tarifa más económica de los viernes señalados en el calendario de Astún-Candanchú.

Las tarjetas incluyen un seguro de asistencia sanitaria de 4 euros por cada día de esquí. Hay que tener en cuenta que el coste de un rescate en pistas balizadas para un usuario sin asistencia contratada es de, aproximadamente, 150 euros. Como novedad este año, los titulares de tarjetas Ski Pirineos se benefician de una promoción ligada a la app de ahorro para el futuro Pensumo, Pensión por Consumo.

VENTAJAS ESPECIALES PARA CLIENTES DE IBERCAJA

Además de la gratuidad de la cuota anual para los clientes de Ibercaja, la tarjeta incorpora, en exclusiva para estos, un descuento del 35% el 5º día de utilización, así como el 100% de descuento los días 10º, 15º, 20º y 25º. A partir del día 25º de esquí, los clientes de Ibercaja esquiarán de forma gratuita.

A lo anterior se suma el descuento del 5% en las compras y consumos realizados en muchos de los establecimientos de las estaciones, como las cafeterías, alquiler de esquís, tiendas de ropa y complementos, y restaurantes, y la participación en las promociones y experiencias que se programarán a lo largo de la temporada.

Así, los titulares clientes de Ibercaja tendrán acceso a la "primera huella" o probar las últimas novedades en material de esquí, entre otras. En la web https://skipirineos.ibercaja.es/ pueden consultarse los calendarios de las estaciones, las tarifas aplicables cada día y las ofertas y beneficios en vigor.

'EL BANCO DE LA NIEVE'

Ibercaja refuerza su posicionamiento con la nieve en Aragón mediante la campaña 'Nos mueve tu pasión', dirigida tanto a clientes como no clientes.

La entidad ha ofertado una amplia variedad de productos y servicios vinculados a la nieve, en colaboración con las distintas estaciones de esquí, que han aglutinado ventajas, descuentos y promociones para sus clientes y no clientes. Asimismo, ha apoyado el desarrollo del sector de la nieve en la Comunidad desde sus inicios, por su contribución al desarrollo económico y la vertebración del territorio.