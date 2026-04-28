Ibercaja rebaja al 2,7% la previsión de crecimiento de Aragón para 2026 por el impacto de la guerra en Irán

1082380.1.260.149.20260428135422 El director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, y el jefe de Análisis Económico y Financiero del Banco, Santiago Martínez, en la presentación. - IBERCAJA

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha revisado a la baja el crecimiento económico de Aragón para 2026, hasta el 2,7% --frente al 2,9% estimado en diciembre de 2025--, debido al posible impacto de la guerra en Irán, un conflicto que tiene una repercusión más notable en la comunidad autónoma por el mayor peso de los sectores industrial, logístico y agropecuario.

Así lo han explicado este martes el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, y el jefe de Análisis Económico y Financiero del Banco, Santiago Martínez, durante la presentación del nuevo número de la Revista Economía Aragonesa.

Los expertos de Ibercaja también han rebajado una décima el crecimiento a nivel nacional en 2026, hasta el 2,2% --desde el 2,3% previsto en diciembre de 2025--. Sin embargo, para 2027 se mantiene la previsión de crecimiento de la economía regional del 2,8%, mientras que se reduce en dos décimas la realizada para España, hasta el 1,9%.

En este sentido, "las expectativas continúan siendo muy favorables para Aragón por las inversiones previstas, que ya comienzan a materializarse, ampliándose el diferencial de crecimiento con España en el conjunto de 2026 y 2027", ha expresado Enrique Barbero.

A juicio de los expertos, los indicadores en Aragón reflejan un desempeño muy alineado con la media del país, aunque con rasgos propios, ya que según el Instituto Aragonés de Estadística, el PIB regional creció un 3% en 2025, mientras la AIReF lo estima en un 2,4%. El avance responde a la fortaleza de la inversión en construcción y maquinaria (9,8%), el impulso de la demanda interna y la estabilidad del consumo público.

Barbero ha puesto el foco sobre algunos factores que pueden tener efectos en la coyuntura económica, señalando la geopolítica como la principal variable, que además lo será "en los próximos trimestres y años", para realizar las previsiones y estudios económicos.

Del mismo modo, se ha referido a la crisis energética, cuyo impacto, por el momento, se espera "moderado", aunque podría cambiar dependiendo de la duración del conflicto en Irán y las dificultades de movilidad en el estrecho de Ormuz. En un escenario de impacto moderado, Barbero ha avanzado que se producirá un incremento del IPC y reducción en el crecimiento del PIB.

Ha hablado de una recuperación de las cotizaciones a niveles equivalentes a 1 de enero, "incluso superiores en algunas plazas bursátiles, y una estabilización a la baja de los tipos de interés"; y ha calificado de "bastante alto" el nivel de resiliencia de la economía española.

"La situación financiera de hogares y empresas, el desapalancamiento de estos últimos años, el refuerzo de sus fondos propios, tanto de propiedades inmobiliarias con un mayor valor en el caso de los hogares, como de subida de los fondos propios del capital y de las reservas en el caso de las compañías, en comparación con sus volúmenes de deuda, hacen que estemos resistiendo en estos primeros embates de esta crisis energética también con una nota relativamente buena", ha manifestado Barbero.

Incluso, ha comentado, hay efectos indirectos de la situación de conflicto positivos para la economía nacional, como el mayor flujo de turismo internacional por considerar España un destino estable y tranquilo. Ha adelantado que podría superarse la cota de 100 millones de visitantes extranjeros y los 125.000 millones de euros de aportación de los mismos.

Igualmente, Enrique Barbero ha aludido a las consecuencias del "parón administrativo" derivado de la convocatoria electoral en Aragón: "Han sido unos seis meses y, claramente, no ha sido positivo, pero no ha tenido un impacto material sobre las inversiones en curso y sobre las inversiones comprometidas".

SECTOR EXTERIOR

Por el contrario, el sector exterior restó crecimiento, puesto que las exportaciones cayeron un 6,9% y las importaciones aumentaron un 15,6%, generando un déficit récord de 4.461 millones de euros. No obstante, el deterioro se concentró en el sector del automóvil, cuyo superávit histórico se transformó en déficit, mientras la industria agroalimentaria y las semimanufacturas mantuvieron superávits relevantes. Las dudas sobre la territorialización de las exportaciones del grupo Stellantis explican parte de esta anomalía.

"El dinamismo de la inversión se refleja también en la llegada de capital extranjero ya que Aragón fue en 2025 la tercera comunidad española por inversión extranjera directa, con 3.387 millones de euros, un 11% del total nacional y más del triple que el año anterior", ha destacado Barbero.

Las inversiones se han concentrado en servicios de información, energía e industria, confirmando la posición estratégica de la región en el mapa logístico y tecnológico del país. Este salto de escala consolida un proceso de especialización en torno a sectores tractores --hidrógeno renovable, agroindustria avanzada y digitalización-- que pueden servir de palanca para un cambio estructural hacia la economía del conocimiento.

A este respecto, Enrique Barbero ha recalcado el diferencial de Aragón con respecto a la economía de España, y es que "estamos recibiendo tres veces más inversión extranjera directa de la que nos correspondería por tamaño natural, superando el 10% frente al 3% que pesa nuestro PIB".

MERCADO LABORAL

En cuanto al mercado laboral aragonés, los expertos han recalcado "el comportamiento moderado". La ocupación creció un 1% en la Encuesta de Población Activa (EPA) y un 2% en afiliaciones a la Seguridad Social, con un total de 12.000 empleos adicionales. La tasa de paro se situó en el 8%, una de las más bajas de España.

Por ramas, cabe subrayar los incrementos en construcción, transporte, sanidad y servicios empresariales. Sin embargo, los costes laborales apenas crecieron un 1%, dos puntos por debajo de la inflación, lo que refleja una pérdida de poder adquisitivo.

La Unidad de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja también ha revisado, al alza en este caso, la tasa de paro, con un aumento de cuatro décimas para Aragón, hasta el 7,6%, y de tres décimas para el conjunto nacional, hasta el 10,1% para 2026. En 2027, estas tasas serán del 7,2% y del 9,7%, respectivamente.

En cuanto al IPC en Aragón, cerró en el 2,8%, concentrado en vivienda, hostelería y alimentación, con un encarecimiento acumulado del 22% desde 2019. La demografía experimentó un giro histórico: la población aumentó un 1,3%, impulsada por la llegada de población activa extranjera (8,2%), mientras la autóctona continuó reduciéndose, confirmando el doble desafío del envejecimiento y de la atracción de talento.

RESILIENCIA

"El año 2025 cerró con crecimiento, empleo e inversión al alza, pero con señales de advertencia: desaceleración exportadora, inflación persistente y tensiones geopolíticas externas. El desafío para 2026 será convertir la resiliencia demostrada en una transformación estructural que refuerce la productividad y la innovación, mantenga la cohesión territorial y genere oportunidades para las nuevas generaciones", ha expresado Barbero.

Ese cambio necesario en Aragón, ha expresado el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, pasa por "aprovechar la corriente de inversiones para generar una nueva estructura económica y un ecosistema digital y tecnológico complementario a las infraestructuras que están viniendo".

Ha incidido Barbero en que las inversiones por sí solas no son transformadoras, sino que lo interesante es que esas infraestructuras ayuden a que evolucione la competitividad de las empresas ya existentes, a que nazcan o vengan otras de alto valor añadido, con salarios más elevados, con innovación y mayor competitividad.

En esta línea, Santiago Martínez ha abogado por introducir nuevos sectores "que permitan un desarrollo económico más diversificado para tener más capacidad de absorber cualquier 'shock'" ante las dificultades.