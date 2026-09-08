Ibercaja recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza por su 150 aniversario

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que Ibercaja recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza porque este año se conmemora su 150 aniversario y en este siglo y medio "ha contribuido no solamente a la economía de la ciudad, sino también esa aportación social que ha hecho de Zaragoza y todo Aragón un lugar mejor".

Desde que se crea, en el año 1876, Ibercaja ha fomentado el ahorro, los primeros préstamos para poder empezar a impulsar la economía, los pequeños negocios, empresas y también a las familias aragonesas en sus necesidades financieras, ha detallado la alcaldesa.

"Han sido muchas las contribuciones que ha habido no solamente a mejorar la economía, sino también a través de la obra social de la Fundación Ibercaja. Por eso, creo que después de 150 años, que Ibercaja y la Fundación Ibercaja no hayan recibido la Medalla de Oro de la Ciudad era algo que había que corregir y creo que se merecen recibirla este año".

Será el 10 de octubre, en el acto institucional antes del pregón, que de comienzo a las fiestas del Pilar, se procederá a hacer entrega de la máxima distinción que concede la ciudad de Zaragoza.

Será en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza cuando tiene lugar uno de los momentos institucionales más importantes de las fiestas del Pilar que es el reconocimiento que se hace con la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad, que es la "máxima distinción de Zaragoza a personas o instituciones que han contribuido a esta tierra, a esta ciudad", ha subrayado Chueca.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha informado de que se lo ha comunicado al presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco; como al presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano. "Fundación Ibercaja es la propietaria y máxima accionista de Ibercaja y por lo tanto es un reconocimiento a toda la institución en su conjunto", ha precisado Chueca.

Ha sido la propia alcaldesa la que ha comunicado a Amado Franco esta noticia, quien la ha recibido "con muchísima ilusión y con mucha sorpresa", ha relatado Chueca tras darle a conocer esta decisión que es prerrogativa de la alcaldesa.

"Es un año en el que en cierta forma supone reconocer la labora de la entidad, porque muy pocas instituciones y muy pocas empresas tienen 150 años de historia y es una larga vida y son muchos años de contribución a que Zaragoza sea hoy lo que es y a que Aragón sea hoy lo que es", ha concluido Chueca.