Ibercaja refuerza su estrategia en el segmento de negocios con una nueva campaña y mejoras en su oferta

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja ha activado la campaña 'En Ibercaja impulsamos tu negocio', con la que busca acelerar su crecimiento en el segmento de autónomos, comercios y microempresas, uno de los ejes estratégicos definidos en su plan 'Ahora Ibercaja 2026'.

La iniciativa combina posicionamiento de marca y activación comercial con el objetivo de aumentar la captación de clientes estratégicos y elevar el nivel de vinculación en este colectivo, clave para el negocio recurrente de la entidad.

Actualmente, en el Banco este segmento está integrado por 250.000 clientes, con un peso significativo de los autónomos. En este contexto, Ibercaja articula su oferta en torno a una propuesta de valor específica y completa --denominada Plan Impulsa-- con un servicio cercano, profesional e integral que ofrece una experiencia de cliente diferencial y reconocida.

Con esta campaña, Ibercaja quiere reforzar su competitividad en el segmento mediante condiciones comerciales ventajosas y servicios orientados a mejorar la calidad del servicio.

Según traslada el jefe de Negocio Microempresas, Comercios y Autónomos de Ibercaja, Juan Carlos Fandos, "estamos poniendo el foco en la calidad de nuestro servicio, lo que nos ha permitido en estos dos años que llevamos de ciclo estratégico aumentar el número de clientes negocios comprometidos hasta los 65.000".

Entre las principales palancas de este 'Plan Impulsa' destacan una cuenta remunerada al 2%, la eliminación de comisiones en productos básicos, tarjetas gratuitas y una política de impulso al negocio adquirente con TPV sin coste durante el primer año.

La oferta se completa con soluciones de financiación de circulante e inversión, seguros especializados y herramientas de fidelización como Pensumo.

EL PAPEL DEL GESTOR

En cuanto a los objetivos, la campaña se orienta a mejorar tanto métricas comerciales --como el crecimiento neto de clientes estratégicos, la captación de nuevos negocios o el incremento de TPV activos-- como variables de posicionamiento vinculadas a atributos como la especialización, la confianza o la capacidad de respuesta.

Dos tercios de los clientes de Ibercaja cuentan con una figura gestora que les asesora de manera personalizada. El Banco cuenta con 188 gestores y gerentes comerciales de Negocios, 169 en la red de oficinas y 19 digitales, que proporcionan un asesoramiento integral y experto a cada cliente.

Fandos explica que "esta personalización de nuestro servicio se traduce en que más de la mitad de los clientes atendidos por estas figuras son clientes negocios comprometidos".

Con esta acción, Ibercaja avanza en su objetivo estratégico de convertirse en el banco de confianza de microempresas, comercios y autónomos, un colectivo de gran relevancia en el tejido productivo nacional.