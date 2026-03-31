Identificada una persona que arrojó pañales usados a la vía pública en Teruel durante meses

Pañales usados en la vía pública de Teruel arrojados durante meses por una persona que ha identificado la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Teruel ha identificado, tras meses detrás de la pista, a una persona que de forma reiterada, lanzaba desde su vehículo pañales usados de gran tamaño a la vía pública, en el casco urbano de la ciudad.

Esta conducta provocó la acumulación de restos en diferentes zonas, generando quejas habituales por malos olores y un malestar ciudadano persistente.

Los hechos se produjeron durante varios meses, con distintos patrones tanto temporales como en relación a los lugares donde se arrojaban los residuos. Gracias a la labor de vigilancia y seguimiento de agentes de la Policía Local de Teruel, se consiguió finalmente detectar e identificar a la persona infractora, procediéndose a la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

Este tipo de comportamientos, que afectan negativamente a la convivencia, al ornato y a la salubridad pública, son objeto de control por parte de los agentes de la Policía Local de Teruel.

Su actividad preventiva constituye en muchas ocasiones el punto de partida de expedientes sancionadores contemplados en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Paisaje Urbano de Teruel.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas conductas pueden conllevar sanciones económicas que, en función de su gravedad, oscilan entre los 750 euros para infracciones leves, entre 750,01 y 1.500 euros para infracciones graves, y entre 1.500,01 y 3.000 euros para infracciones muy graves, pudiendo ser graduadas según criterios como la trascendencia social o el daño causado.

Asimismo, el consistorio advierte de que continuará intensificando las labores de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, apelando a la responsabilidad cívica de la ciudadanía para mantener la ciudad en condiciones adecuadas de limpieza, respeto y convivencia.