La Iglesuela del Cid continúa los trabajos de localización y exhumación de fosas de la Guerra Civil

Trabajos de exhumación de fosas de la Guerra Civil - JAVIER IGLESIAS

LA IGLESUELA DEL CID (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid mantiene su compromiso con la memoria democrática mediante la continuidad de los trabajos de localización y exhumación de fosas de la Guerra Civil en los alrededores de la ermita de la Virgen del Cid y otros puntos del término municipal.

Estos trabajos se vienen desarrollando desde hace varios años en colaboración con la asociación Frente Levante, con la que se han mantenido reuniones previas y una planificación conjunta de las actuaciones, ante la constancia histórica de enterramientos en la zona.

Durante campañas anteriores ya se realizaron sondeos y excavaciones que permitieron localizar restos en distintos enclaves. En la presente actuación, con un coste de 18.000 euros y financiada al 100% a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha llevado a cabo una nueva excavación junto a la ermita de la Virgen del Cid y se han iniciado nuevos trabajos en otros puntos del municipio, como la zona del Barranco de San Antonio.

El proceso de exhumación y custodia de los restos se realiza conforme a los protocolos establecidos por las entidades especializadas y las administraciones competentes, siendo estas las encargadas de su identificación y de la comunicación con las posibles familias.

Desde el Consistorio se destaca la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan dignificar a las víctimas, avanzar en el conocimiento histórico y contribuir a la reparación moral, manteniendo siempre un profundo respeto hacia los restos y hacia las personas y familias afectadas.