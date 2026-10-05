La Iglesuela del Cid (Teruel) renovará cuatro viviendas para acoger nuevos pobladores

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ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid (Teruel) renovará cuatro viviendas del municipio para fomentar la atracción de posibles nuevos habitantes de la localidad.

Esta actuación será financiada mediante una subvención del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón y, también, con fondos del propio ayuntamiento.

Las actuaciones consistirán en la rehabilitación completa de la conocida 'Casa Morraja', una vivienda adquirida anteriormente por el Ayuntamiento. También se crearán tres apartamentos destinados al alquiler en un inmueble que estaba en estado de ruina, que se encuentra en la calle Callizo Carcases, y las obras permitirán remodelar las estructuras y los cimientos.

La subvención aportará a estas mejoras un total de 253.000 euros, a esto se le sumarán los fondos propios del ayuntamiento. Así pues, con estas cifras se podrá destinar a las tres viviendas un total de aproximadamente 60.000 euros cada una, y alrededor de 130.000 euros al inmueble rehabilitado al completo.

De esta manera, La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro nuevas viviendas destinadas al alquiler para atraer a nuevos pobladores y dar un paso más en la lucha contra la despoblación.