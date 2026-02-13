El II Congreso Nacional de Educación STEAM Zaragoza bate récord con 8.600 asistentes presenciales y 2.000 online

El consejero municipal de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Nacional de Educación STEAM Zaragoza ha batido récord y ha superado la barrera prevista de 10.000 personas después de que se hayan contabilizado 8.600 presenciales, que es un 34 por ciento más que el año anterior; y otros 2.000 online, lo que revela que este evento es "referencia nacional al ser una intersección entre educación, tecnología y empleabilidad, ha destacado el consejero municipal de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno.

En rueda de prensa, Gimeno ha destacado la alta participación y especialmente en actividades prácticas con un "elevado interés" por contenidos que se pueden aplicar no solo en el entorno profesional, sino también en las aulas, además de que este año se ha abierto la participación a Educación Primaria.

"Este enfoque experiencial, en el que todo era práctica, se ha ideado a través del ocio con una conexión entre aprender e innovar y alineado con los retos actuales de Aragón que en dos años ha atraído inversiones multimillonarias en tecnología, lo que condicionará el mercado laboral en los próximos años y queremos que la cantera de talento entienda esos retos de futuro desde el ocio para quitar miedos y el futuro es brillante".

Las actividades prácticas y los 'workshops' han sido las más demandadas entre un público de docentes, estudiantes, empresarios y profesionales que han asistido a una media de cuatro sesiones por persona. Alrededor de 4.000 personas han pasado por el Auditorio de Etopia como lugar de referencia dentro del ecosistema de este equipamiento municipal. El jueves fue el día con mayor asistencia, 3.180 personas entre los usuarios presenciales y online.

El Congreso ha destacado especialmente por el éxito de las ponencias principales, los STEAM Workspaces, los Hackathons --AWS y Finanzas-- y las sesiones de divulgación científica de alto impacto. Los datos "confirman" un modelo de evento experiencial y que, a pesar del crecimiento, siguen señalando un potencial de crecimiento en futuras ediciones, ha destacado Gimeno.

Las sesiones con mayor participación han sido STEAM para Educación Secundaria con 582 plazas reservadas; Misión ESA Space: Cuenta atrás hacia el futuro, con 522 plazas reservadas; el equipo de ciencia de El Hormiguero con 398 plazas reservadas; la ponencia principal de Marron ha tenido 360 plazas reservadas; y Ahora ya NO caigo hasta las 358 plazas reservadas.

Estos datos "avalan el atractivo" de una programación que combina divulgación científica, experiencias prácticas y referentes reconocidos, así como el interés del público por propuestas aplicables al aula y al entorno profesional, ha destacado Gimeno.

El alto volumen de inscripciones y asistencia a sesiones clave refleja un "elevado interés" por los contenidos y refuerza al enfoque STEAM como eje estratégico de transformación educativa, ha observado Gimeno.

PARTICIPANTES

Esta segunda experiencia sigue manteniendo su propósito de difundir que esta metodología no sólo se refiere a profesiones técnicas o científicas, sino que se concibe como una estrategia global.

Además, aparte de las sesiones organizadas, alrededor de 1.000 personas pertenecientes al público familiar han visitaron Etopia durante la tarde del viernes y la jornada del sábado para interesarse por los stands y las experiencias ofrecidas por el Ayuntamiento de Zaragoza en este congreso.

Los asistentes del ámbito educativo se han enfocado especialmente en los talleres prácticos, STEAM Workspaces y actividades replicables en el aula. Los perfiles institucionales y empresariales mostraron una alta asistencia a mesas de debate, casos de éxito y sesiones vinculadas a empleabilidad, innovación y talento.

Gimeno ha atribuido estas cifras al modelo de colaboración público privada ya que la metodología STEAM "va de eso, de carreras que aporten a la sociedad y trabajar en equipo" al tiempo que ha agradecido la colaboración de patrocinadores como AWS y otros.

A POR EL TERCERO

Así, ha avanzado que ya se trabaja en la tercera edición, que será también en febrero durante seis días y cuyo programa se intentará cerrar para el mes de junio para que el profesorado lo pueda incluir en su calendario de actividades escolares del próximo curso.

Uno de los retos es mantener la misma calidad y que "sea mayor la participación del territorio de Aragón y otros puntos de España", ha dicho Gimeno.

Se mantendrá el formato de seis días y también se reforzará el porcentaje de universidad porque hay un "gran nicho más allá del congreso y tiene que salir de las fronteras del territorio".

"No ha habido un retorno negativo más allá de que había ponencias en las que estaba todo el mundo y coincidían con talleres", ha señalado Gimeno para comentar que se intentará corregir en la próxima edición porque "no todos los días viene una astronauta --Sara García-- que recibe más de cien peticiones por semana para ir a eventos y hay que agradecer que eligiera estar en Zaragoza. Por eso hay que lograr que el alcance sea el máximo", ha razonado.

Los jóvenes, ha dicho, quieren referencias de la televisión y acercarse a ellos, por lo que ha agradecido tanto a Marron, como a Jordi Cruz que "no pusieron ningún condicionante y ese es el camino".

Así, en las siguientes ediciones también se buscarán referentes que tengan cosas interesantes que contar para el público al que se dirige y que "tengan cercanía en las horas previas al evento, como Sara García que estuvo casi 4 horas aunque la charla que impartió fue de algo más de una hora, lo que revela el compromiso con este evento STEAM", ha agradecido.