La II Feria Internacional de la Garnacha atrae a unas 70.000 personas, cerca de un 75% más que el año pasado

Ambiente en la II Feria Internacional de la Garnacha celebrada en la Arboleda de Macanaz. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible cierra sus puertas este domingo multiplicando el éxito conseguido en su primera edición. De manera provisional se calcula que casi 70.000 personas habrán pasado hasta este domingo por la Arboleda de Macanaz, un 70% más que en 2025 (40.000 visitantes). Otro dato revelador es la facturación realizada en las diferentes casetas, que se ha multiplicado por tres respecto al pasado año.

Se ha constatado, además, una creciente presencia de personas procedentes de fuera de Zaragoza, no sólo de diferentes comunidades autónomas sino, también, de Francia, Alemania y Países Bajos.

La Feria ha contado con la participación de 22 bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia -Campo de Borja, Cariñena y Calatayud- y este año, además, han estado presentes otras bodegas aragonesas, como la D.O. Somontano, Vinos de la Tierra y D.O. Pago Aylés. Se ha sumado también, como región invitada, Vinos de Madrid, reforzando así el intercambio entre territorios vitivinícolas.

A lo largo de estos cuatro días se ha llevado a cabo junto al Jardín de la Garnacha un intenso programa de actividades en el que, además de degustaciones, catas y actuaciones musicales, se han organizado los Encuentros de Excelencia e Inspiración, unas jornadas donde expertos de alto nivel han relacionado el vino con la empresa y la arquitectura.

Entre los participantes en estas charlas han destacado el arquitecto japonés Shigeru Ban, premio Pritzker de Arquitectura 2014; la decana del IE School of Architecture y directora ejecutiva del Premio Pritzker, Marta Thorne; o Jerónimo Pérez, diseñador chileno y uno de los grandes referentes del diseño del mundo del vino.

Otro de los platos fuertes de esta edición ha sido GastroGarnacha que, con la colaboración de Cafés y Bares y Horeca, se ha celebrado desde el anterior fin de semana en restaurantes y bares, ampliando el impacto de la Feria más allá la Arboleda de Macanaz y reforzando la implicación del sector hostelero local.

CHUECA: "EN ZARAGOZA NO SÓLO SUCEDEN COSAS, ADEMÁS SON UN ÉXITO"

Para la alcaldesa, Natalia Chueca, "esta gran participación, que ha superado nuestras previsiones, vuelve a confirmar la capacidad de Zaragoza para impulsar y acoger eventos de este tipo, reafirmando nuestra posición como ciudad en la que no sólo suceden cosas interesantes sino que, además, son un éxito".

La alcaldesa ha agradecido "a las denominaciones de origen y bodegas participantes su apoyo y confianza por este proyecto. La garnacha y Zaragoza van de la mano en ese impulso a la viticultura y la gastronomía aragonesa, un elemento más del que sentirnos orgullosos y que nos sirve como tarjeta de presentación al mundo entero".

Asimismo, Natalia Chueca ha agradecido "a nuestros ciudadanos y a quienes nos visitan su participación en esta feria y en otros eventos como Zaragoza Luce, Zaragoza Florece o, en septiembre, el Vive Latino. Vamos a seguir posicionando nuestra ciudad en esta línea. Cambia la temática, pero el éxito de organización y de participación en Zaragoza es una constante".

"Como ya expliqué en el acto de inauguración, esta feria genera valor, ilusión y oportunidades reales para nuestra economía y nuestro turismo. Zaragoza está construyendo con paso firme un posicionamiento propio como destino turístico gastronómico y enoturístico, a partir de dos grandes líneas de trabajo que van a marcar la proyección en los próximos años, como son Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha y la denominación de Ciudad Creativa Unesco de la Gastronomía". "El año que viene --ha afirmado-- continuaremos con la tercera edición de este evento, que se consolida con fuerza".