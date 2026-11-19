II Jornada de la Estrategia de Cuidados de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Jornada de la Estrategia de Cuidados de Aragón, impulsada por la Dirección General de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad, ha reunido esta semana a profesionales sanitarios de toda la Comunidad Autónoma en un espacio de reflexión e intercambio de conocimiento sobre el presente y el futuro de los cuidados en Aragón.

En la jornada que fue inaugurada por la gerente de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz y clausurada por la directora general de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad, Cristina Sarasa, se destacó la importancia de seguir consolidando un modelo asistencial centrado en las personas, basado en la calidad, la continuidad asistencial y la humanización de la atención.

Durante el encuentro se presentó el grado de desarrollo de la Estrategia de Cuidados de Aragón y del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE) 2025-2027, poniendo en valor los avances alcanzados en ámbitos clave como la continuidad asistencial, la participación ciudadana, el liderazgo enfermero, la innovación, la investigación y la transformación digital aplicada a los cuidados.

En ese sentido, la jornada evidenció el compromiso de los profesionales y de las organizaciones sanitarias aragonesas con la mejora continua de la atención y con la incorporación de nuevas formas de trabajo capaces de responder a los desafíos demográficos, sociales y sanitarios de los próximos años.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

A lo largo de las distintas sesiones se compartieron experiencias desarrolladas en los diferentes niveles asistenciales y proyectos alineados con las seis líneas claves de la Estrategia de Cuidados de Aragón.

Los asistentes pudieron conocer iniciativas orientadas a reforzar la coordinación entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria y ámbito comunitario, promover la autonomía y el autocuidado de la ciudadanía, fortalecer el liderazgo de las enfermeras, mejorar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para avanzar hacia unos cuidados más seguros, eficientes y personalizados.

Además, el encuentro favoreció el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales, fomentando la creación de espacios de colaboración que contribuyan a seguir desarrollando un sistema sanitario más sostenible, innovador y orientado a las necesidades de las personas, sus familias y las comunidades.

La clausura corrió a cargo de la directora general de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad, quien subrayó la importancia estratégica de los cuidados como uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y destacó el papel de los profesionales en la construcción de un modelo más humano, cercano y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.

La II Jornada de la Estrategia de Cuidados de Aragón concluyó reafirmando el compromiso del Departamento de Sanidad con el impulso de políticas e iniciativas que sitúen los cuidados en el centro de la atención sanitaria, fortaleciendo la calidad, la seguridad y la humanización como elementos esenciales para afrontar los retos presentes y futuros del sistema de salud aragonés.