La III Feria Agroalimentaria de la provincia de Zaragoza reivindica el talento, la innovación y el producto local

En el acto de inauguración se han entregado los Premios de la Feria Agroalimentaria al profesorado de “Tecnología de los Alimentos” de la Universidad de Zaragoza, al Gastrónomo y a la Academia Aragonesa de Gastronomía - DPZ

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza ha abierto sus puertas este viernes, 19 de junio, en el Palacio de Sástago convertida ya en uno de los principales escaparates del sector agroalimentario aragonés. Productores, empresas, investigadores, divulgadores y entidades vinculadas a la gastronomía se dan cita hasta este domingo en un evento impulsado por la Diputación de Zaragoza (DPZ) con el objetivo de acercar al público la riqueza de los productos locales y reforzar el vínculo entre territorio, turismo y alimentación.

La inauguración ha reunido a representantes institucionales, alcaldes, profesionales del sector y expositores llegados de distintos puntos de la provincia.

Durante el acto, la diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha defendido el peso estratégico de la agroalimentación en la economía zaragozana y ha reivindicado el papel de agricultores, ganaderos y empresas que mantienen vivo el tejido productivo rural.

Palacín ha recordado que la provincia cuenta con más de 300 empresas agroalimentarias que generan alrededor de 12.000 puestos de trabajo, una cifra que refleja la importancia de un sector que va mucho más allá de los datos económicos. "La industria agroalimentaria son también historias personales, legado familiar y oportunidades para crear empleo y cohesión territorial", ha señalado.

La diputada provincial ha explicado que la feria nace en 2023 con la intención de convertirse en una herramienta de promoción permanente para los productores de la provincia. Además de dar visibilidad a las empresas, el certamen busca impulsar el turismo gastronómico y animar a los visitantes a descubrir los municipios donde se elaboran estos productos, conocer sus procesos de producción y disfrutar de la oferta hostelera del territorio.

En este sentido, Palacín ha destacado que la gastronomía constituye una de las principales señas de identidad de Zaragoza y de Aragón, capaz de generar sentimiento de pertenencia y reforzar el vínculo entre el consumidor y el medio rural.

MÁS INTERACCIÓN Y PROTAGONISMO DE LOS PRODUCTORES

La responsable de comunicación de la empresa Esciencia, encargada de la organización de la feria, Jerusalén Jaime, ha subrayado que los verdaderos protagonistas de esta edición son los productores, agricultores, expositores y ponentes que participan en el evento.

Jaime ha explicado que uno de los principales objetivos de esta tercera edición ha sido crear espacios de interacción entre el público y quienes están detrás de cada producto. Para ello se han diseñado formatos innovadores que permiten conocer de primera mano el talento, la historia y el trabajo que se esconde detrás de cada vino, queso, miel o elaboración agroalimentaria.

La programación combina showcookings, catas, talleres familiares, demostraciones y actividades divulgativas dirigidas a públicos de todas las edades. Entre las novedades destacan propuestas relacionadas con el aprovechamiento creativo de subproductos alimentarios o experiencias educativas en las que los asistentes pueden simular el trabajo de un laboratorio para detectar posibles fraudes alimentarios.

Tras la inauguración, los visitantes han comenzado a recorrer los espacios expositores instalados en el Palacio de Sástago, donde decenas de productores muestran durante todo el fin de semana la diversidad agroalimentaria de la provincia. Bodegas, empresas cárnicas, conserveras, productores artesanos, panaderías y elaboradores de productos de calidad participan en una feria que pretende convertirse en un gran punto de encuentro entre consumidores y sector.

Las actividades han comenzado este mismo viernes con una cata de vinos de la Denominación de Origen Campo de Borja y continuarán durante todo el fin de semana con degustaciones, ponencias y talleres centrados en la gastronomía, la sostenibilidad y la innovación alimentaria.

RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN, LA DIVULGACIÓN Y LA TRAYECTORIA

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la entrega de los Premios de la Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza, creados para reconocer a personas y entidades que contribuyen al desarrollo y prestigio del sector.

El Premio a la Innovación ha recaído en el profesorado de la asignatura 'Practicum Planta Piloto' del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza. El galardón reconoce más de dos décadas de investigación aplicada, innovación docente y transferencia de conocimiento al sector agroalimentario.

En nombre del equipo, Rafael Pagán ha agradecido el reconocimiento y ha destacado la estrecha colaboración existente entre la universidad y las empresas para transformar problemas reales en soluciones útiles para el sector.

El Premio a la Comunicación ha sido para 'El Gastrónomo Zaragozano', publicación especializada que lleva más de ocho años difundiendo la actualidad gastronómica y agroalimentaria aragonesa. Su director, Miguel Ángel Vicente, ha reivindicado la necesidad de comunicar mejor la riqueza gastronómica del territorio y ha defendido el papel de la divulgación para que los propios aragoneses conozcan el potencial de sus productos.

Por su parte, el Premio a la Trayectoria ha distinguido a la Academia Aragonesa de Gastronomía por su labor de investigación, conservación y difusión del patrimonio gastronómico aragonés. Durante la recogida del galardón, sus representantes han recordado que la gastronomía es mucho más que una sucesión de platos y constituye una manifestación cultural que ayuda a preservar la identidad de los territorios y a fortalecer el futuro de los pueblos.

Con entrada libre y un programa que se prolongará hasta el domingo, la III Feria Agroalimentaria de la Provincia de Zaragoza aspira a consolidarse como una gran fiesta del producto local y como un escaparate privilegiado para mostrar la capacidad de innovación, la calidad y el talento de uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico y social de la provincia.