El III On Music Festival abrirá la Semana de Ferias de Teruel con doce horas ininterrumpidas de música en directo

Teruel se prepara para vibrar. El próximo sábado 4 de julio, los Jardines de la Escalinata acogerán la esperada tercera edición del 'On Music Festival'. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de la Escalinata de Teruel se convertirán este sábado, 4 de julio, en el epicentro de la música y el ocio con la celebración del III On Music Festival, una cita que volverá a inaugurar la Semana de Ferias previa a las Fiestas de la Vaquilla del Ángel con una programación que combinará doce horas ininterrumpidas de actuaciones musicales y actividades para todas las edades.

El festival, organizado por la Asociación Cultural On Music en colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Teruel, ha sido presentado este jueves por el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, y el coordinador de On Music, Fran Gallego, quienes han destacado el crecimiento que ha experimentado el evento desde su puesta en marcha.

La principal novedad de esta tercera edición será un maratón musical de doce horas consecutivas en el que participará un centenar de músicos con un repertorio que recorrerá estilos como el pop, el rock, el funk, el soul o el indie.

El escenario reunirá a los quince combos formados por alumnos del Centro de Enseñanzas Musicales (C.E.M.) On Music, que mostrarán el trabajo realizado durante el curso, mientras que la jornada concluirá con un DJ set desarrollado íntegramente por estudiantes del taller de DJ del centro.

La organización ha diseñado un programa pensado para que tanto familias como jóvenes y grupos de amigos puedan disfrutar de una jornada completa en un entorno al aire libre, combinando música, gastronomía y actividades participativas.

TALLERES, GASTRONOMÍA Y ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Además de los conciertos, el recinto contará con una zona gastronómica equipada con varias foodtrucks y una barra de bebidas, donde los asistentes podrán degustar hamburguesas, pizzas, huevos rotos, helados y otras propuestas de comida callejera sin abandonar el recinto del festival.

La programación incluirá también un taller creativo bajo el nombre 'Crea tu instrumento', dirigido especialmente al público infantil con el objetivo de fomentar la creatividad y el interés por la música entre los más pequeños.

A ello se sumará un taller de serigrafía, en el que los participantes podrán personalizar diferentes artículos y llevarse un recuerdo de esta edición, así como distintos stands informativos y de venta de merchandising con camisetas, gorras, abanicos, tatuajes temporales y otros productos relacionados con el festival.

El enclave elegido volverá a ser los Jardines de la Escalinata, un espacio emblemático de la ciudad que, según la organización, ofrece amplias zonas ajardinadas y sombra, favoreciendo que el público pueda disfrutar cómodamente de la programación durante toda la jornada.

ANTESALA DE LA VAQUILLA

Durante la presentación, Fran Gallego ha destacado que el objetivo del festival es que 'Teruel salga a la calle' y que familias y jóvenes puedan reunirse para celebrar la música y la cultura "en la antesala de nuestras fiestas mayores y en un ambiente inmejorable".

Por su parte, el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha animado a los turolenses y visitantes a participar en una cita que se ha consolidado como uno de los actos más esperados de la Semana de Ferias y que servirá para dar el pistoletazo de salida a la programación festiva previa a la Vaquilla del Ángel.

Con esta tercera edición, el On Music Festival refuerza su apuesta por el talento local, la participación de los jóvenes músicos y una oferta cultural abierta a todos los públicos, convirtiéndose en uno de los principales reclamos del inicio del calendario festivo del verano turolense.