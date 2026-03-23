Una ilustradora zaragozana gana el cartel de las Fiestas del Pilar 2026 que representa el colorido momento de la ofrenda

La ilustradora zaragozana, Jesana Motilva Santaliestra, -de amarillo-- ha sido la ganadora del Concurso del Cartel de las Fiestas del Pilar 2026 y posa con la alcaldesa, Natalia Chueca; la consejra municipal de Cultura, Sara Fernández; y el jurado - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora zaragozana, Jesana Motilva Santaliestra, ha sido la ganadora del Concurso del Cartel de las Fiestas del Pilar 2026 de Zaragoza, con una imagen que representa el colorido momento de la ofrenda de flores, que además es el acto central, más popular y que más ciudadanos concita en torno al virgen del Pilar.

Motilva ha explicado que este cartel "simboliza la ilusión" que le transmite la ofrenda. "Trabajo mucho con emociones y si hablo de emociones creo que la que primera es la ilusión y por eso también el color amarillo de fondo, que pensando en el recorrido de carteles que llevamos es una pequeña innovación porque siempre eran rojo o azul y esta vez es el amarillo que es sol e ilusión", ha descrito.

Emocionada por ser la ganadora con su cartel 'La ciudad en ofrenda', ha reconocido que la elección de su trabajo es "muy importante" porque lleva muchos años más de cinco presentándose a este concurso: "Mi abuelo, que ya no está, para él era muy importante. Estaba yo siempre dibujando en casa y él siempre se preocupaba de que no me faltara un lápiz o un cuaderno y cuando llegaba la noticia del cartel anunciador, de quien había ganado, siempre me decía: hijica, algún día ganarás tú. "Esa es la ilusión que he plasmado en esta obra".

La autora ha explicado que su cartel es una composición diagonal, que tiene "mucha versatilidad" porque más allá de un cartel, este concurso "cada vez más lo que pide es un sistema de representación gráfico de las fiestas", que se pueda aplicar. Que no sea solo un cartel "impactante, sino que tenga más versatilidad", ya que, cada vez, las fiestas son más grandes, hay más adaptaciones y más piezas gráficas y el cartel se adecua a eso". Así, después de cinco o seis años concursando "creo que lo he aprendido", ha reconocido.

En su intervención tras desvelarse su nombre como ganadora ha manifestado que el cartel "lleva" su estilo de ilustración, "mis colores de marca y la ilusión, que es lo más importante", ha apostillado.

FORMACIÓN

Jesana Motilva, nacida en Zaragoza en 1987 y residente en la capital aragonesa, ha estudiado diseño de moda en Hacer Creativo (Zaragoza) y ya recibió un accésit en este mismo concurso en 2022. Entre otros trabajos, ha sido finalista del concurso del cartel de 'Cambia el Museo', promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los dos accésit, que tienen el mismo valor, han ido a parar a de Héctor Fernández Cousiño por su trabajo 'Fragmentos culturales'; e Isabel Cristina Mendivil Lafaja con la obra '!Date una vuelta¡'. El primero, natural de Sabadell, ya fue accésit de este mismo concurso en 2024, mientras que la zaragozana Isabel Cristina Mendivil es estudiante de cuarto curso en la Escuela Superior de Diseño de Aragón.

Este mediodía, la alcaldesa Natalia Chueca ha desvelado tanto la imagen como el nombre de los premiados, especialmente la ganadora, después de la deliberación del jurado esta misma mañana.

El jurado en conjunto ha expresado que la decisión "no ha sido fácil porque se han presentado propuestas muy variadas con una gran calidad y buena ejecución, así como variedad de técnicas y temáticas que reflejan la realidad de las fiestas zaragozanas".

UNA SÍNTESIS DE LAS FIESTAS

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que el cartel ganador representa esa síntesis del color, la tipografía, el resumen de los elementos icónicos de las Fiestas del Pilar.

Ha confiado en que les guste a todos y ha destacado la versatilidad que ofrece y las posibilidades que brinda para las múltiples aplicaciones, porque este cartel va a representar la imagen de las Fiestas del Pilar, no solamente en el propio cartel, sino que también se traslada a lonas, elementos gráficos, en las redes sociales, elementos audiovisuales y, en general, tiene muchas posibilidades.

Precisamente, ese ha sido uno de los factores que los expertos también han primado a la hora de elegirlo, ha subrayado Chueca, quien ha dado la enhorabuena a los ganadores y ha agradecido a los más de cien autores que se han presentado y han querido aportar su "creatividad y talento" al sumarse a un concurso popular donde el premio "es poder representar y que su imagen sea la protagonista del cartel de las fiestas del Pilar".

"Este es, precisamente, el pistoletazo de salida que inicia todos los preparativos de las mejores fiestas del mundo, que son las fiestas del Pilar y que ya quedan menos meses para poder disfrutar todos juntos", ha enfatizado la alcaldesa.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha dicho que el cartel refleja "el espíritu de las Fiestas del Pilar", en las que la ciudad hace un homenaje a la patrona.

Ha dado las gracias por las 112 obras que han concurrido porque "siempre es un gran esfuerzo presentarse a un concurso como este", y también ha agradecido al jurado su labor porque es un "compromiso muy complicado".

LOS ACCÉSIT

Las dos obras que han logrado un accésit han recibido la consideración del jurado por sus colores y composición. En el caso de 'Fragmentos culturales', han apreciado la representación de los iconos de las fiestas y una paleta de colores reducida pero muy bien ejecutada.

Por su parte, '¡Date una vuelta!' ha sido reconocida por su originalidad y su propuesta que te invita a recorrer el cartel y explorar sus detalles girando su composición 360º.

Según establecen las bases del certamen, el cartel ganador está dotado con un premio de 4.000 euros para su autor, al que se suman dos accésit de 500 euros cada uno.

A esta XCVI edición del concurso se han presentado un total de 112 obras, de las cuales el 58,04 por ciento corresponden a mujeres (65) y el 41,96 por ciento a hombres (47). En cuanto a la procedencia, más de la mitad de los participantes son aragoneses, el 57,14 por ciento, mientras que el 32,65 por ciento procede del resto de España, con presencia destacada de ciudades como Barcelona y Pamplona, además de otras localidades de la Comunidad de Madrid, Guadalajara, La Rioja, País Vasco o Galicia, sumando en conjunto más de una quincena de ciudades españolas.

Asimismo, el certamen registra una notable participación internacional, que representa el 10,20 por ciento del total, con autores procedentes de Rumanía, Colombia, Italia, Estados Unidos y China.

EL JURADO

Presidido por la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, el jurado ha estado integrado por profesionales de la imagen, la publicidad y las artes plásticas y visuales.

Lo han integrado la ilustradora, Vera Galindo Ferrer, ganadora del concurso del cartel de las Fiestas del Pilar 2025; el diseñador gráfico José Luis Lizano Yubero; la docente de la ESDA Nereida Jiménez Fuertes; la artista plástica y collagista Ruth Villagrasa Quero; la ilustradora Olga Ruiz Monterde; el fotógrafo Pedro Etura Oliver; y el periodista y redactor de cultura de Heraldo de Aragón, Pedro Zapater Delgado.

Completan el jurado el director de Marketing y Comunicación de Frutos Secos El Rincón, en representación de los patrocinadores de las Fiestas del Pilar, Francisco Rodríguez; el técnico de la Unidad de Exposiciones del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Raúl Alcubierre Labarta; la directora de Comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza, Esther Iriarte Fabana; la jefa de la Unidad de Comunicación y Patrocinio de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, Sonia Sin Villanova; y la gerente de esta entidad, María Uriol Martínez.