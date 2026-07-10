El incendio de Castillonroy permanece en Situación Operativa 0 Nivel 0 del Plan Especial de Protección Civil

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Castillonroy (Huesca) se encuentra controlado y permanece en Situación Operativa 0 Nivel 0 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO).

Continúan las labores de vigilancia con 3 brigadas terrestres y 3 autobombas del operativo INFOAR y se ha retirado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), han informado desde el Gobierno de Aragón. Este incendio, declarado este miércoles ha afectado a unas 420 hectáreas, en un 60 por ciento de tipo forestal.

Durante la jornada de este viernes continúa vigente la Alerta Rojo Plus decretada por el Gobierno de Aragón en las comarcas de Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La Litera, Los Monegros y Bajo Cinca, por el riesgo extremo de incendios forestales.