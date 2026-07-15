Un incendio declarado en Orés (Zaragoza) afecta a unas 140 hectáreas y el de Sigüés se da por estabilizado

Incendio en Orés. - GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un incendio declarado este miércoles en el municipio cincovillés de Orés alcanza un perímetro de 140 hectáreas afectadas y en su extinción trabajan medios del Gobierno de Aragón (INFOAR) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Por otro lado, el fuego declarado a primera hora de la mañana en Sigüés se ha dado por estabilizado.
Con el objetivo de extinguir las llamas en Orés, cuya evolución es favorable, trabajan, por parte de INFOAR, un helicóptero de coordinación (H0), brigada helitransportada de Ejea, helicóptero mediano (Mike 1), brigada helitransportada de Bailo, helicóptero (Lima 1), brigada helitransportada de Brea, helicóptero (Lima 4), dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y Puesto de Mando Avanzado ligero (PMA).
El MITECO ha facilitado un avión anfibio FOCA, además de la BRIF de Daroca, un avión anfibio con base en Reus y un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte.
SIGÜÉS
En lo que respecta al incendio de Sigüés, también en Cinco Villas, se ha dado por estabilizado a las 11.25 horas y se ha reabierto el tramo de la carretera N-240 que se había cerrado, entre los puntos kilométricos 332,5 y 337. Las llamas se han originado en una zona de matorral junto a la N-240, entre Jaca y Pamplona.