El incendio declarado el pasado lunes en el PTR queda completamente extinguido

La concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, se ha desplazado hasta el incendio en el TPR - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la madrugada del pasado lunes en el Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) López Soriano, en el barrio rural zaragozano de La Cartuja, ha quedado completamente extinguido este miércoles pasadas las 18.00 horas después de que el material de reciclado haya ardido durante más de dos días y los bomberos hayan terminado su trabajo.

Se trata de un incendio de metales, en el que han ardido compactados de vehículos y electrodomésticos, y que ha provocado una gran humareda, que era visible desde su inicio desde distintos puntos de la ciudad.

Hasta el lugar se acercó la concejal delegada de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, quien aconsejó cerrar ventanas para evitar las molestias, aunque no ha existido riesgo para la salud.

Los medios del Ayuntamiento de Zaragoza desplazados al lugar del siniestro han sido 21 efectivos del Cuerpo de Bomberos; una bomba urbana ligera; una bomba nodriza; una bomba pesada; tres tanques nodrizas; una bomba urbana pesada; y una ambulancia; junto a un vehículo pesado de la Diputación Provincial de Zaragoza que está ayudando con las tareas de aprovisionamiento de agua en la zona exterior de la intervención.

SIN RIESGO

Los bomberos procedieron a "sectorizar" cada uno de los montones incendiados para que no se extendiera a ninguna zona de almacenaje. Para lograrlo realizaron labores de "desalimentación" del fuego para que no haya ninguna posibilidad de propagación ayudados de maquinaria pesada en estas tareas de extracción de material del área.

Los incendios en el PTR, se han producido varios este año, son básicamente de metales diversos que proceden de esa fragmentación y compactación.

"Los incendios de metales --según han relatado desde el Cuerpo de Bomberos-- tienen la particularidad de que tienen sus dificultades de intervención, pero si consiguen sectorizar completamente, como es esta ocasión, solo se tiene que esperando e ir sacando poco a poco lo que esté en la zona afectada".

Son incendios que su particularidad radica en que tienen mucha carga calórica y, "a la vez, que por la zona exterior se ven las llamas, por la zona inferior se está produciendo la fundición de los materiales que están involucrados", han añadido.