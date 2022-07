El incendio forestal de Ateca calcina ya 5.600 hectáreas

Bomberos de la Diputación de Zaragoza actúan en el incendio de Ateca (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ATECA (ZARAGOZA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, ha informado de que el incendio originado este lunes en la localidad zaragozana de Ateca ha quemado ya 5.600 hectáreas, según las estimaciones realizas en el último vuelo de reconocimiento efectuado esta tarde.

En declaraciones a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en la cooperativa de Ateca, ha reconocido que la situación es "compleja" y el viento y la baja humedad ha hecho que el fuego haya tenido un comportamiento "muy virulento" y haya sido "difícil trabajar".

Según ha contado, "se ha hecho un esfuerzo especial durante toda la tarde en defender la población de Moros, la que corría más peligro y se han focalizado allí todos los medios posibles". Esto ha permitido que el fuego no haya llegado a las viviendas, salvo a un corral. "El fuego ha llegado al municipio, pero se ha conseguido que, más allá de un corral, el resto de edificios estén en buenas condiciones".

Bayona ha indicado que en general, en esta jornada, se han tratado de aprovechar "todas las oportunidades que surgían para acotar el incendio, pero no ha sido fácil". No obstante, esta noche se va a producir una bajada de las temperaturas, de la humedad relativa y del viento, especialmente a partir de las 24.00 horas y esto permitirá actuar en diferentes zonas. "Esperemos que el perímetro no cambie mucho", ha deseado.

En relación con las poblaciones del entorno, ha manifestado que "pueden estar tranquilas" puesto que por ahora y hasta mañana por la mañana "no hay riesgo" en ninguna de ellas, tras las evacuaciones ya realizadas este martes en Moros, Villalengua y en la residencia de mayores de Villarroya de la Sierra.

JORNADA DEL MIÉRCOLES

El director general ha comentado que la jornada de este miércoles también será complicada puesto que, tras la tregua de la noche habrá cambios en el viento y el perímetro en el que hay que intervenir es grande. "Tendremos que redoblar esfuerzos y ver cómo es la evolución", también en relación a las poblaciones.

En relación con estas últimas, ha asegurado que pone "mucha atención en aquellas que puedan correr peligro para, con mucha antelación, avisar y evacuar o confinar en el momento que sea necesario".

Bayona ha explicado que las zonas que más preocupan son aquellas donde el fuego ha llegado a cultivo agrícola, y también se va a tener en cuenta el cambio del viento, que podría hacer que la zona "que ahora es cola pueda ser cabeza" por lo que habría que centrar allí los esfuerzos.

Ha detallado que para la zonas de cultivo se ha contado con agricultores, "que han realizado una gran labor", para actuar con maquinaria y perimetrarlas, y, así "tenerlas mejor definidas", además de hacer cortafuegos "por donde les indicamos". "Será difícil de tajar", con el objetivo de que fuego "avance lo menos posible".

Bayona ha comentado que han trabajado en esta jornada 200 efectivos entre bomberos forestales del Gobierno de Aragón, personal técnico, Agentes de Protección de la Naturaleza y efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa. "Ha habido un gran despliegue por todo el perímetro".