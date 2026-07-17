El incendio forestal de Orés (Zaragoza) sigue activo, arrasa 12.000 hectáreas y 5 municipios siguen desalojados

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Orés, en la comarca zaragozana de Las Cinco Villas, sigue activo, el avance de esta noche ha sido significativo, con una superficie arrasada de unas 12.000 hectáreas y cinco municipios siguen desalojados.

Esta activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y además de seguir desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo siguen cortadas varias carreteras.

Se trata de la A-1204, entre los puntos kilométricos 13 y 32 entre Farasdués y Orés; la CV813, entre Asín y Orés; y la A-1202, entre los puntos kilométricos 72 y 47 entre Layana y Luesia.

Durante la noche se ha intensificado el trabajo terrestre y el avance del fuego ha sido significativo. Se ha tenido que proteger Malpica de Arba y Uncastillo porque el fuego ha llegado a ambas localidades.

EL OPERATIVO

Sobre el terreno trabajan medios terrestres y aéreos tanto de Aragón como de otras comunidades autónomas, además de los proporcionados por el Gobierno central.

Los medios desplazados de #INFOAR --Gobierno de Aragón-- son 6 brigadas helitransportadas más el helicóptero de coordinación, 12 brigadas terrestres, 11 autobombas y 5 bulldozer. El Puesto de Mando Avanzado cuenta con técnicos, el director técnico de extinción y personal de Apoyo al Director de Extinción -GADEX-.

En cuanto a los medios desplazados del #MITECO --Gobierno de España-- hay 2 hidroaviones --a la espera de confirmación--; 2 hidroaviones ligeros --también a la espera de confirmación--; 4 helicópteros ligeros; 1 helicóptero medio; 3 BRIF; 1 avión de coordinación; y la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP).

Por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza se han desplazado 12 nodrizas; 2 bombas forestales. Desde el Ministerio de Defensa se han aportado tres secciones de la UME; 18 Autobombas; 2 helicópteros; y 2 bulldozer.

También se ha implicado el Ayuntamiento de Zaragoza en las tareas de extinción y se han proporcionado medios de las Comunidades Autónomas de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana.