El incendio de La Fueva evoluciona de forma favorable y no registra apenas reproducciones

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en el Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, en el PMA del incendio forestal de La Fueva (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

LA FUEVA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, se ha desplazado este jueves hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Tierrantona para realizar el seguimiento del incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de La Fueva (Huesca). Hasta el momento, el incendio no ha registrado apenas reproducciones y, por tanto, presenta una evolución favorable.

El municipio de Morillo de Monclús, permanece evacuado y hay movilizados a mediodía 104 efectivos de distintas administraciones y presenta un perímetro provisional de unas 50 hectáreas.

Tras conocer la última evolución de la emergencia, Biendicho se ha mostrado "moderadamente optimista", aunque ha insistido en la necesidad de mantener "mucha prudencia" ante el episodio de viento previsto para esta tarde. "Vamos a confiar con cierto optimismo, pero sobre todo con mucha prudencia en pasar la franja horaria de la tarde", ha señalado Biendicho.

Biendicho ha resaltado el trabajo desarrollado durante la noche por el amplio dispositivo desplegado, que ha permitido perimetrar y estabilizar todos los flancos y toda la cola del incendio. Los esfuerzos se han concentrado en la cabeza del fuego, donde se encontraba el principal riesgo de propagación. "Hemos conseguido frenar el avance en cabeza de tal forma que no ha llegado al barranco, que era donde estaba nuestra mayor preocupación desde el punto de vista del operativo de extinción", ha informado Biendicho.

El consejero ha subrayado que las próximas horas seguirán siendo determinantes para la evolución del incendio debido al aumento previsto de las temperaturas y del viento entre las 16.00 y las 20.00 horas.

Además, al igual que hiciese ayer en Leciñena, Biendicho también ha destacado la rápida respuesta de todas las administraciones y la colaboración de los vecinos, ayuntamientos y agricultores de la zona. El objetivo en La Fueva es lograr con celeridad la estabilización del incendio para que parte de los medios puedan derivarse al incendio forestal de Leciñena, que continúa activo y supera las 2.800 hectáreas afectadas.