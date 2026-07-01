El incendio de Leciñena evoluciona de forma favorable aunque afecta ya a 2.200 hectáreas

El Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 mientras se trabaja intensamente para consolidar el perímetro ante la previsión de fuertes rachas de viento desde el mediodía - GOBIERNO DE ARAGÓN

LECIÑENA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en el término municipal de Leciñena ha evolucionado de forma favorable durante esta noche gracias al intenso trabajo del amplio dispositivo desplegado. No obstante, el incendio que afecta ya a 2.200 hectáreas, continúa activo y el Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO).

Durante la madrugada se ha logrado contener el avance, aunque persisten puntos calientes y algunas reproducciones puntuales dentro del perímetro, lo que obliga a mantener la máxima cautela. Aunque en muchos puntos no hay presencia de llama, el perímetro todavía no se considera estabilizado ni frío.

El operativo, en el que participan un total de 340 efectivos, trabaja ahora para consolidarlo en una ventana clave antes del cambio de condiciones meteorológicas previsto a partir del mediodía. Según AEMET, el viento irá ganando intensidad progresivamente, con un empeoramiento claro entre las 14.00 y las 20.00 horas, lo que podría complicar las labores de extinción y favorecer reactivaciones.

El dispositivo se organiza en tres sectores. El sector 3, correspondiente a la cabeza del incendio y en las proximidades de la A-129, es el que concentra mayor preocupación y donde se han desplegado medios de la UME. En paralelo, continúan los trabajos en los flancos, con vigilancia especial en el derecho y en el entorno de Alcubierre.

HORAS CRÍTICAS

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha subrayado que durante la noche "la evolución del incendio ha sido la prevista, con bajada del viento y aumento de la humedad que han permitido trabajar mejor y contener la situación, aunque seguimos ante un incendio forestal complejo en el que habrá que seguir trabajando de forma muy intensa durante varios días".

Asimismo, ha advertido de que las próximas horas "son críticas porque con la subida de temperaturas, la caída de la humedad y el aumento del viento pueden surgir dificultades", aunque ha apuntado que el escenario es "moderadamente más optimista que ayer, siempre con la máxima cautela".

Durante la noche han trabajado de forma ininterrumpida seis brigadas terrestres, seis autobombas y dos bulldozer del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, además de los medios del Ministerio de Defensa, con dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han intervenido con doce autobombas, dos vehículos nodriza, dos bulldozer, un dron terrestre y un dron aéreo.

A partir de las 7.30 horas se han incorporado los medios aéreos. El dispositivo del Gobierno de Aragón está integrado por un director técnico de extinción, dos GADEX, siete autobombas, siete cuadrillas terrestres, siete brigadas helitransportadas, seis helicópteros ligeros, un helicóptero mediano, uno de coordinación y un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado.

RESPUESTA COORDINADA ANTE EL INCENDIO

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) participan la BRIF de Daroca y la de Lubia, el bombardero de Plasencia del Monte, el FOCA 31 de Zaragoza y tres aeronaves Air Tractor. La UME mantiene desplegados alrededor de 130 efectivos, además de maquinaria pesada.

El operativo se completa con medios de la Diputación Provincial de Zaragoza, junto a Guardia Civil y Policía Nacional para garantizar la seguridad y la regulación del tráfico. Además, otras comunidades autónomas han reforzado el dispositivo: Castilla y León con un helicóptero ligero y una brigada helitransportada, y la Comunitat Valenciana con medios similares.

En estos momentos continúa cortada la carretera A-129, entre Leciñena y Alcubierre, mientras que la A-1211, entre Alcubierre y Robres, ya ha sido reabierta.

Según las primeras estimaciones, la superficie afectada asciende a unas 2.200 hectáreas, con una afección mayoritaria de masa forestal en la Sierra de Alcubierre. El riesgo para núcleos de población es bajo en este momento, aunque se mantiene la vigilancia sobre Alcubierre y, en menor medida, Robres.

El operativo continuará trabajando de forma intensiva durante toda la jornada para consolidar el perímetro, actuar sobre los puntos calientes y minimizar el riesgo de reactivaciones en las horas más complicadas del día.