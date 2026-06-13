Un incendio en Luna afecta a cuatro hectáreas de vegetación arbustiva

Incendio inciado este sábado en Luna, en las Cinco Villas. Afecta a unas cuatro hectáreas de masa arbustiva y desde INFOAR apuntan a una cosechadora como probable desencadenante del fuego. - INFOAR

INFOAR apunta a una cosechadora que trabajaba en la zona como la causa probable de la ignición

LUNA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

Un incendio iniciado cerca de las 15.00 horas en un campo agrícola de la localidad zaragozana de Luna, en la Comarca de las Cinco Villas, ha afectado por el momento a unas cuatro hectáreas de vegetación arbustiva, según ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón INFOAR, que apunta a la chispa de una cosechadora como la causa probable del inicio de la ignición.

En la zona, un área de escasa vegetación rodeada de campos de cultivo de secano, trabajan dos brigadas terrestres, dos autobombas y la Brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón.

El incendio se produce en una jornada de calor intenso --en Luna se han alcanzado este sábado los 33 grados de temperatura máxima-- ya dentro de la fase de máxima activación de medios del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoar) activada este pasado jueves y que se prolongará hasta el 13 de septiembre. En ella trabajan diariamente 627 profesionales, cifra que podrá incrementarse en función de la evolución del riesgo y la aparición de emergencias.