El incendio de Orés alcanza las 7.600 hectáreas y un perímetro de 60 kilómetros

Reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administación Pública. Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado sobre el incendio declarado este miércoles en Orés (Zaragoza), que alcanza las 7.600 hectáreas y un perímetro de 60 kilómetros, que "nos encontramos ante uno de los incendios forestales más graves y más complejos que ha tenido nuestra comunidad en los últimos años".

Bermúdez de Castro ha incidido, tras la reunión del CECOPI, en que "la extinción está siendo muy dificultosa y muy grave, sobre todo, por las condiciones del lugar y por el tiempo que lo estamos sufriendo. Hemos sufrido de nuevo vientos irregulares, un viento del sur fortísimo, con unas altas temperaturas y una bajísima humedad, lo que ha hecho que, sobre todo, lo que es la parte norte del incendio, el frente del incendio, haya sido de difícil control".

Se mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO. La superficie provisional afectada alcanza ya las 7.600 hectáreas, con un perímetro aproximado de 60 kilómetros. Durante toda la jornada, el principal esfuerzo del operativo se ha concentrado en la defensa de Uncastillo ante el avance del incendio en dirección noroeste.

La evolución del fuego ha obligado durante la mañana a ordenar la evacuación preventiva de Uncastillo, la quinta localidad desalojada tras Orés, Asín, Luesia y Malpica de Arba. A lo largo de la tarde, el incendio ha llegado al entorno de Uncastillo y hasta las inmediaciones del núcleo urbano. El avance se ha producido principalmente por los laterales del municipio, mientras los medios de extinción han trabajado en la protección de la población y de las infraestructuras. "Se ha conseguido que el impacto sea mínimo", ha aseverado el consejero.

La principal preocupación operativa continúa concentrándose en la cabeza del incendio, que sigue evolucionando en dirección a Navarra. Los sectores 3 y 5 mantienen una elevada actividad y continúan siendo las zonas donde se concentra la mayor parte del esfuerzo de extinción.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger a las personas. Hemos tenido que evacuar varios municipios y también residencias, y todas las personas afectadas están siendo atendidas en los recursos habilitados en Ejea de los Caballeros y Zaragoza", ha dicho Bermúdez de Castro.

El dispositivo de atención a la población evacuada continúa ampliándose. Cruz Roja trabaja con alrededor de 50 voluntarios y ha desplegado 150 camas para atender las necesidades de alojamiento de la población afectada. El operativo se ha reforzado además con efectivos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, GIPEC.

Además, Navarra ha acordado la evacuación preventiva de Petilla de Aragón, ante la evolución del incendio.

El municipio más afectado hasta el momento es Asín, donde se han registrado al menos diez viviendas afectadas, una de ellas de gravedad. Durante la noche se mantendrá presencia de bomberos para proteger el casco urbano y responder ante posibles incidencias.

LABORES DE EXTINCIÓN

El consejero ha resaltado la colaboración con la Delegación del Gobierno en Aragón, el MITECO y el resto de instituciones que han desplegado medios humanos y materiales.

El operativo mantiene desplegados más de 400 efectivos sobre el terreno. Durante la jornada han trabajado de forma escalonada 22 medios aéreos y unos 90 tractores agrícolas incorporados a las tareas de contención y defensa.

La Unidad Militar de Emergencias mantiene más de 200 efectivos en coordinación con la dirección de extinción. Dos secciones de la UME han trabajado en el flanco izquierdo del incendio y otra más ha permanecido desplegada en el entorno de Uncastillo. En la defensa del municipio participan además efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los Bomberos de la DPZ, los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y los Bomberos de Navarra permanecen distribuidos por las distintas poblaciones afectadas para garantizar su protección y responder ante cualquier incidencia. Esta noche los trabajos se centrarán en consolidar el perímetro y aprovechar la recuperación de la humedad prevista por AEMET. Los drones de la Guardia Civil volverán a utilizarse durante la noche para localizar puntos calientes y apoyar el seguimiento de la evolución del incendio, facilitando la toma de decisiones durante las operaciones nocturnas.

"Tenemos una ventana de oportunidad importante durante la noche. El viento, que durante todo el día ha sido de sur, seco y cálido, va a rolar hacia componente norte y noroeste. Entendemos que ese cambio puede ayudar a que los medios de extinción avancen en el control del incendio", ha informado el consejero.

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CARRETERAS

Endesa ha informado de que todas las localidades afectadas han recuperado el suministro eléctrico.

Se mantienen cortadas la A-1204, entre Farasdués y Asín; la CV-813, entre Asín y Orés; la A-1202, entre Layana y Luesia; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo; y la CV-628, entre Malpica de Arba y Uncastillo.En Navarra, las autoridades han acordado la evacuación preventiva de Petilla de Aragón ante la evolución del incendio.