El incendio de Orés (Zaragoza) afecta a unas 6.000 hectáreas

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, en el Puesto de Mando Avanzado de Faradués. - GOBIERNO DE ARAGÓN

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha señalado que el incendio forestal, declarado este miércoles en Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, afecta a unas 6.000 hectáreas. "Es un incendio de gran magnitud, llevamos quemadas cerca de 6.000 hectáreas, aunque son datos provisionales", ha señalado en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Farasdués.

En la zona están trabajando unos 400 efectivos terrestres y 19 medios aéreos que van rotando. Biendicho ha destacado que "como siempre, el objetivo fundamental de todo trabajo de extinción es, primero, asegurar la vida y la seguridad de todas las personas, tanto de las que viven en los núcleos como de la gente del operativo de extinción". Ha precisado que "en segundo lugar, asegurar lo máximo posible la defensa de las infraestructuras de las poblaciones".

El consejero ha resaltado la "tremenda labor de cooperación institucional, de solidaridad de los vecinos, de los pueblos, de solidaridad de los agricultores, de todas las administraciones". Biendicho ha apuntado que "estamos muy preocupados, vamos a ver cómo evoluciona el incendio, si mejoran las condiciones meteorológicas. Esta noche seguiremos trabajando y mañana veremos si se puede ya empezar a perimetrar".

La previsión meteorológica mantiene condiciones un posible cambio del viento durante la noche que podría favorecer las labores de extinción en la zona de la cabeza del incendio.

La estrategia de extinción se ha centrado en contener el avance y proteger las poblaciones, reforzando las líneas de defensa en el entorno de Uncastillo ante el avance del incendio en esa dirección.

Permanecen cortadas las tres carreteras (A-1204; CV-813 y A-1202) afectadas y ha sido interrumpida una línea de media tensión por motivos de seguridad.

DESALOJOS

El titular de Medio Ambiente ha apuntado que se ha desalojado a unas 700 personas, entre los municipios de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, a los que les ha trasladado su apoyo y solidaridad. En muchos casos se encuentran en casas de familiares y amigos, en otros en el Polideportivo y el Casino de Ejea. Los mayores de las residencias de las localidades desalojadas han sido llevados a Zaragoza. "La verdad es que son situaciones tremendamente duras desde el punto de vista humano".